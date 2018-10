Messfeier, Markt und Rummel Sinzheim (ahu) - Seit einigen Generationen ist am dritten Oktobersonntag in Sinzheim Kirchweih. Und seit gut 120Jahren ist die "Kirwe" Anziehungs- und Treffpunkt für einige Tausend Menschen, die der Stabsgemeinde eine Stippvisite abstatten. Am kommenden Sonntag, 21.Oktober, wird es nicht anders sein. Neben gut 100 Händlern, die in der Hauptstraße, in der Dr.-Josef-Fischer-Straße und in der Altenburg-Passage ihre Stände aufbauen oder Marktwagen öffnen, ist auch für die Sinzheimer Fachgeschäfte verkaufsoffener Sonntag. Auch Handwerksbetriebe präsentieren sich, beraten, und suchen den Kontakt zu Kunden. Seit einigen Jahrzehnten wird in Sinzheim das Erntedankfest gemeinsam mit der Kirchweih gefeiert. Um 10.30 Uhr sind die Gläubigen zu einem Festgottesdienst eingeladen, der von Karlheinz Eisen mit seinem Alphorn umrahmt wird. Neben dem üppigen Blumenschmuck sind die großen Körnerbilder bei den Altären ein besonderer Blickfang. Seit vielen Wochen wird jedes Bild von fleißigen Frauen akribisch mittels Abertausenden von Körnern zu einem biblischen Motiv oder einem Bildnis mit christlichem Hintergrund gefertigt. Dabei werden Erbsen, Blumenkerne, verschieden farbige Linsen, Wildreis, Pfeffer, Mais und viele weitere Körner einzeln auf die großen Holzplatten aufgeklebt. Eine unglaubliche Geduldsarbeit. Wer eine kleine sportliche Herausforderung sucht, kann die 200Stufen der Wendeltreppe zur Kirchturmgalerie begehen und wird mit einem herrlichen Rundblick aus 40 Meter Höhe belohnt. Unter dem Motto "Kunst im Rathaus" stellt Alfred Walz von 11 bis 18Uhr Skulpturen aus verschiedenen Holzarten aus. Zur Vernissage um 11Uhr, die von Ariane Toms und Thomas Welle musikalisch umrahmt wird, sind Besucher willkommen. Die Freiwillige Feuerwehr lädt zu einem Tag der offenen Tür ins Gerätehaus ein. Zur Mittagszeit können die Gäste dort ihren Hunger stillen, eine große Kuchentheke steht bereit. Auf dem Marktplatz bietet die Lebenshilfe Kürbiscreme- und Fleischklößchensuppe an. Eine Bühnenvorführung und Infos über die Lebenshilfe-Werkstätten runden das Programm ab. Zur Kaffeestunde werden im Pfarrzentrum St.Martin, im evangelischen Gemeindehaus, im Turnercafé und bei der Lebenshilfe selbst gebackene Kuchen serviert. Im Begegnungszentrum St. Vinzenz lädt das Bürgercafé zu einem Besuch ein. An Imbissbuden kann der "kleine Hunger" besänftigt werden, ein junger Winzer lädt dazu sein, seine Weine zu kosten. Die Sinzheimer Gastronomie stellt sich auf Besucheransturm ein, denn viele ehemalige Sinzheimer kommen gern zur "Sinzemer Kirwe". Von Samstag- bis Montagnachmittag drängt es Kinder und Jugendliche zum Vergnügungspark auf dem Turnhallenparkplatz an der B3. Bereits die Zweijährigen wollen im Feuerwehrauto oder im Rennwagen einige Runden drehen. Denn eine ganz besondere Tradition hat seit Jahrzehnten nichts von ihrer Gültigkeit eingebüßt: Zur Kirwe öffnen die Großeltern bereitwillig ihre Geldbörse für ihre Enkel. Parkmöglichkeiten gibt es unter anderem beim Park-und Ride-Parkplatz bei der Stadtbahn.

