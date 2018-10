Einbruch bei Baugenehmigungen im Vorjahr Von Henning Zorn Baden-Baden - Das Statistische Landesamt verzeichnete im vergangenen Jahr einen erheblichen Einbruch bei den Baugenehmigungen in Baden-Baden trotz des hohen Wohnraumbedarfs an der Oos. Die Stadtverwaltung sieht hier aber keinen negativen Trend, sondern verweist auf starke Schwankungen im Verlauf der Jahre. Allerdings dauern die Baugenehmigungsverfahren inzwischen im Durchschnitt länger. Kräne und Bagger sind im Baden-Badener Stadtbild keine Seltenheit, schließlich wird an viele Ecken eifrig gebaut. Für den Zeitraum von 2013 bis 2016 bescheinigten die Statistiker der Kurstadt einen überdurchschnittlichen Wohnungsneubau. Höhepunkt war dabei das Jahr 2016, als mit 91 Baugenehmigungen (für 414 Wohnungen) eine lange nicht erreichte Größenordnung zu verzeichnen war. Zum Vergleich: Mehr als 414 Wohnungen in einem Jahr waren in Baden-Baden davor letztmals 1995 genehmigt worden. Doch nun verbucht das Statistische Landesamt in seinen kürzlich veröffentlichten Zahlen für 2017 einen deutlichen Rückschlag bezüglich der Genehmigungen im Wohnungsbau an der Oos: Laut der Stuttgarter Behörde gab es im Vorjahr nur 48 Baugenehmigungen für insgesamt 179 Wohnungen. Das BT sprach über diese Entwicklung kürzlich mit Rudolf Schübert, der bis Ende September den städtischen Fachbereich Planen und Bauen leitete, sowie mit Astrid Mehrfeld, Leiterin des Fachgebiets Bauordnung. Schübert zeigte sich zwar "etwas überrascht" über den Rückgang, betonte aber auch, dass man im Wohnungsbau immer wieder "enorme Schwankungen" feststelle. Dies bestätigt auch ein Blick auf die Statistiken der vergangenen 40 Jahre. Immer wieder ist bei den erteilten Baugenehmigungen in Baden-Baden ein schnelles Auf und Ab zu verzeichnen in einer Bandbreite zwischen 33 (2009) und 180 (1989). Als grundsätzlicher Trend lässt sich aber feststellen: Vor dem Jahr 2000 wurde in Baden-Baden deutlich mehr gebaut. Inzwischen weiß man sehr genau, dass auch in der Kurstadt Wohnungen fehlen. Daher war der gravierende Anstieg der Zahl der Baugenehmigungen im Jahr 2016 sicherlich ein gutes Zeichen. Allerdings beruhte dieser Aufschwung nach Auskunft von Schübert auf einigen speziellen Faktoren, die dazu geführt hätten, "dass wir bei den Genehmigungen Vollgas gegeben haben". Dazu zählt er vor allem die Notwendigkeit, Unterkünfte für Asylbewerber zu schaffen. Außerdem seien in jenem Jahr mehrere große Wohnbauvorhaben wie am Wörthböschel und in der Alemannenstraße zur Genehmigung eingereicht worden. Der Rückgang von 2017 sei dann eher als Entwicklung in Richtung Normalität zu beurteilen. Man müsse auch sehen, so Schübert, dass die Bearbeitung von Bauanträgen zeitaufwendiger geworden sei. Bei einfachen Fällen könne so etwas relativ schnell gehen, aber zum Beispiel in schwierigen Lagen wie etwa in der Altstadt brauche man mehr als drei Monate. Dies hänge unter anderem damit zusammen, dass die Bearbeitung komplizierter geworden sei durch gesetzliche Rahmenbedingungen wie etwa die Brandschutzanforderungen. Verzögerungen ergäben sich aber auch häufig, weil viele Anträge nicht mit den vollständigen Unterlagen eingereicht werden. Problematisch sei zuweilen die Kontaktaufnahme mit den Besitzern von angrenzenden Grundstücken, wenn diese im Ausland leben. Hinzu komme eine wachsende Zahl von Nachbareinwendungen. Schübert ist aber überzeugt: Den kräftigen Rückgang bei den Baugenehmigungen im vergangenen Jahr "darf man nicht überbewerten". Schon für 2018 zeichne sich angesichts zahlreicher Projekte wieder ein Anstieg ab.

