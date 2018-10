In den Startlöchern für große Wettbewerbe



Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Pünktlich zum fünfjährigen Bestehen des Vereinsgeländes in Oos-West steht der Motorradclub Baden-Baden in den Startlöchern, um gleich zwei große sportliche Wettbewerbe am 20./21. Oktober auszutragen. Neben dem Endlauf der Trial Challenge Südwest ist das die Jugendmeisterschaft von Baden-Württemberg. Der rührige Verein zählt 210Mitglieder, 45 sind aktive Fahrer im Alter von vier bis 55Jahren, darunter finden sich viele Motorrad-begeisterte Frauen. Wie Stella Oberle, Schwester von Sportleiter Ralph Oberle, die es bereits zum Deutschen Jugendmeister im Trial gebracht hat. Besonders stolz ist der Verein auf Kevin Gallas. Er startete seine Karriere als dreijähriger Knirps beim Motorradclub Baden-Baden und wurde im April dieses Jahres als 23-Jähriger Weltmeister im Extrem-Enduro. Das von Baumstämmen und großen Felsbrocken durchsetzte Gelände neben der Grünschnittanlage am Ende der Westliche Industriestraße spiegelt den steinigen Weg des 1929 gegründeten Vereins bis hin zum eigenen Trainingsareal. Im April 2010 übernahm der Club das Grundstück von der Stadt. Die ehemalige Deponie wurde 1,50 Meter hoch aufgeschüttet, um die kontaminierte Fläche abzudecken. Dank großzügiger Fördergelder seitens des ADAC und des Badischen Sportbunds wurden 15000 Kubikmeter Erdreich zu vier Bergen geformt, auf deren Höhe von maximal fünf Metern man sich laut dem Vorsitzenden Michael Haas mit der Stadt einigte. Der anfänglich strenge Gegenwind seitens der etwas weiter weg liegenden Kleingartengruppe hat sich mittlerweile gelegt. Einige der Gärtner nahmen die Einladung des MC-Vorstands an, während Trainingstagen Lärmtests durchzuführen. Diese bestätigten die Aussage der Motorsportler, dass in 50 Metern Entfernung von ihnen keinerlei Geräusch mehr zu hören sei. Wobei der Motorradclub viel tut, um eine gute Nachbarschaft zu gewährleisten. Die rund 400 Meter lange Zufahrt ab der Westliche Industriestraße darf nur im Schritttempo erfolgen, Vereinsmitglieder kümmern sich hier um den Rückschnitt der Büsche und Bäume. Trainingszeiten an den Wochenenden und mittwochs werden strikt eingehalten, bestätigt der zweite Vorsitzende Klaus Mächler. Vorstandsmitglieder sind während dieser Zeit so gut wie immer vor Ort und haben ein wachsames Auge darauf. Für Neulinge bietet Michael Haas alle zwei bis drei Wochen ein kostenloses Schnuppertraining an. Die Kinder beginnen auf Elektrorädern, auf die Größeren warten Trial-Motorräder mit sechs Gängen, meist wird jedoch nur bis in den dritten Gang hochgeschaltet, erklärt Haas: "Das ständige Spiel mit der Kupplung ermöglicht uns das Stehen auf der Stelle oder das langsame fahren von engen Kurven." Dann geht es in den Anfängerwald, wie das Areal treffend genannt wird. Ein Motorradführerschein ist nicht nötig, verrät Dusan Bajsic, Beisitzer für den Trial-Sport, denn diese Motorräder sind für den Straßenverkehr nicht zugelassen und werden auf dem Hänger zum Training transportiert. "Kinder fangen morgens an und können mittags fahren", macht Sportleiter Oberle Anfängern Mut. Ältere sind nach sechs bis neun Monaten Fahrpraxis so weit, an vereinsinternen Meisterschaften teilzunehmen. Das hängt von Talent und Ehrgeiz der Sportsfreunde ab. Michael Haas hat es schon mehrfach erlebt, dass "manche Leute nach zwei Jahren besser fahren als ich nach drei Jahrzehnten", womit er das Soll der Ausbilder als erfüllt ansieht. Motorsport als Familiensache Es gibt häufig interne Meisterschaften, zu denen viele Mitglieder mit dem Camper anreisen. "Auch deshalb ist der Motorradsport bei uns eine Familienangelegenheit, Partner und Kinder sind immer dabei", wirbt Schatzmeister Klaus Klumpp mit der Geselligkeit im Verein. Obwohl das in Eigenarbeit mit dem Bagger angelegte Trainingsgelände etwas martialisch aussieht, hat es bisher keine ernsthaften Verletzungen gegeben, von ein paar Prellungen abgesehen. Ihre Schutzkleidung aus Rücken-, Schulter- und Knieprotektoren sichert die Fahrer gut ab, ohne darf niemand an den Start. Maik Mächler schätzt neben dem "Flow" beim Sprung über Felsbrocken, dass er durch das Training und die intensive Konzentration beim Fahren den Kopf freibekommt, wie er sagt. Der Motorradclub engagiert sich auch in Sachen Naturschutz. So legte der Umweltbeauftragte Gerd Oberle als Ausgleichsmaßnahme ein großes, von der Tierwelt "sensationell gut angenommenes" Feuchtbiotop an. Mit ihren Trials werden die Fahrer zudem einmal jährlich in das Sandweierer Naturschutzgebiet gebeten, um dort den Boden aufzulockern und dadurch den Samenflug zu begünstigen. Der Zusammenhalt im Verein ist hervorragend, es gibt genug fleißige Hände für die Herausforderung der zwei anstehenden großen Wettbewerbe. Bernhard Schäfer vom Eigenbetrieb Umwelttechnik, mit dem nach Vereinsangaben eine sehr gute Kooperation besteht, schließt dafür extra die Grünschnittanlage am Samstag und stellt das Areal als Fahrerlager zur Verfügung. Zuschauer sind an dem Wochenende herzlich willkommen. Bei der großen Trial Challenge am morgigen Samstag startet der erste Lauf um 9 Uhr, der 2. um 13 Uhr, der Jugendwettbewerb am Sonntag beginnt um 11 Uhr.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben