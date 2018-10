Wohnungsnot soll behoben werden

Baden-Baden - Eine sehr positive Entwicklung stellten Geschäftsführer und Aufsichtsrat der Baugenossenschaft Familienheim bei der 66.ordentlichen Mitgliederversammlung fest. Die bestehende Wohnungsnot zu beheben, sei oberstes Ziel.

Laut Geschäftsführer Stefan Kirn wird Bauen immer teurer und komplizierter durch überhöhte technische Anforderungen unter anderem an die Energieeffizienz und steigende Preise für den Baugrund. Sein Wunsch ist es, dass Wohnungsbaugenossenschaften als zuverlässige Partner der Kommunen mit attraktivem und preisgünstigem Wohnraum die lokalen Wohnungsmärkte entlasten und bei der kommunalen Grundstücksvergabe stärker berücksichtigt werden.

Die Vermietungssituation stellte sich auch in diesem Berichtsjahr zufriedenstellend dar. Alle frei gewordenen Bestandswohnungen konnten zeitnah wieder vermietet werden, nicht mehr zeitgemäße Wohneinheiten wurden im Zug von Mieterwechseln komplett saniert. Für Instandhaltungsmaßnahmen und Wohnwertverbesserungen sind Aufwendungen von etwa 700000Euro angefallen. Damit wurden laut Kirn inklusive der Neubautätigkeit rund 4,752Millionen Euro in den Bestand investiert. Ein Großteil der erwirtschafteten finanziellen Mittel wird weiterhin für die kontinuierliche Wohnungs- und Gebäudesanierung eingesetzt.

Neben Bestandserhaltung und Modernisierung ist der Neubau unverzichtbarer Bestandteil der Investitionspolitik der Baugenossenschaft Familienheim. So entstanden in der Bauernfeldstraße elf Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen, womit sich der eigene Bestand an Mietwohnungen auf 434 erhöht hat. Gefördert von der Erzdiözese Freiburg mit dem Programm "Bezahlbares genossenschaftliches Wohnen in Baden" entstanden zwei Mietwohngebäude in der Bahnhofstraße in Haueneberstein. Als weitere Bauträgermaßnahme werden derzeit im Darnieweg in Haueneberstein acht Doppelhaushälften erstellt sowie vier Doppelhaushälften im Langenäcker in Ebersteinburg.

Seit 2014 hat das Familienheim durch die Errichtung von insgesamt 75 preisgünstigen Mietwohnungen einen Beitrag zur Entlastung des angespannten Wohnungsmarktes in der Stadt geleistet. Insbesondere einkommensschwächere Zielgruppen wie junge Familien, Alleinerziehende oder ältere Menschen mit kleiner Rente sollen so eine realistische Chance auf eine bezahlbare Neubauwohnung haben im Sinn sozial orientierten und verantwortlichen Wohnungsbaus, führte Kirn weiter aus. Wobei die Zahl der Baugenehmigungen weiterhin nicht ausreiche, um den Bedarf an bezahlbaren Wohnungen zu decken. Die Baugenossenschaft Familienheim hatte zum Jahresende 932 Mitglieder mit 5247Anteilen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dirk Gantzkow leitete die Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Bilanzgewinns, der als Dividende an die Mitglieder zur Ausschüttung kommt, sowie die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat ein, die einstimmig erfolgten. Betina Diebold und Neuling Frank Mast im nun siebenköpfigen Aufsichtsrat wurden bestätigt, eine Neufassung der Satzung wurde genehmigt.