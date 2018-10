Kuchen für guten Zweck Von Veronika Gareus-Kugel Baden-Baden - Der Orden der Schwestern vom Göttlichen Erlöser (Niederbronner Schwestern) hat 1998 das Hospiz Kafarnaum gegründet. Seit 2013 gehört die Einrichtung im Krankenhaus Ebersteinburg zum Klinikum Mittelbaden. Mit einer Reihe von Veranstaltungen feiert das Hospiz nun sein 20-jähriges Bestehen. Die Hospiz-Räumlichkeiten waren jüngst für rund 200000 Euro renoviert worden (wir berichteten). Davon übernahm der Förderverein Hospiz Kafarnaum rund 30 Prozent der Kosten. Weitere 30 Prozent gingen zulasten des Klinikums Mittelbadens und der Stiftung Hospiz Kafarnaum. Unter anderem wurde das Gebäude klimatisiert, legten Sigrun Lang und Bernhard Hermann vom Förderverein dar. Am Sonntag, 28. Oktober, ab 11 Uhr findet ein Tag der offenen Tür im Hospiz statt. Nach einem Festgottesdienst (11Uhr) und einem Stehempfang (12 Uhr) werden Führungen angeboten. Unverzichtbar für die Betreuung der Schwerstkranken und Sterbenden ist, wie der Vorsitzende Michael Bruns ausführte, der Ambulante Hospizdienst Baden-Baden, der am 24. Oktober um 19 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Saal unter dem Titel "Das letzte Tabu - über das Sterben reden und den Abschied leben lernen" zu einer Lesung mit Dr. Henning Scherf einlädt. Am 25. Oktober referieren ab 18 Uhr im großen Saal der Klinik Ebersteinburg Bernadette Merkel (leitende Pflegekraft im Hospiz) und Hansjürgen Schnurr, kaufmännischer Geschäftsführer der Klinik, über "Hospiz- und Palliativversorgung". Mit einem Gedenkgottesdienst für Verstorbene und Hinterbliebene in der Kapelle der Klinik Ebersteinburg findet am 26. Oktober, um 17.30 Uhr, der Veranstaltungsreigen seine Fortsetzung. Auch Meinrad Schmiederer (Confiserie Rumpelmayer) freut sich, einen Beitrag leisten zu können: Rund 104 Kilogramm wird der wahrscheinlich "längste Apfelkuchen Baden-Badens" wiegen, der im Eingangsbereich der Wagener-Galerie verkauft werden soll. Anschnitt des rund zehn Meter langen Meisterwerks aus Mehl, Butter, Zucker, Rosinen, Zimt und Äpfeln ist am Samstag, 27. Oktober, um 11 Uhr. Der komplette Umsatz fließt in die Hospizarbeit. Ganz besonders freut sich Schnurr, dass es gelungen ist, Schauspieler des Theaters Baden-Baden für die gute Sache zu gewinnen. Sie präsentieren am Samstag, 27. Oktober, das Theaterstück "Gift - Eine Ehegeschichte" als Lesung. Veranstaltungsort ist der Kassiansaal im Kloster Lichtenthal, los geht es um 18.30 Uhr. "Kein Geburtstag ohne Nachfeier", sagte Bernhard Hermann abschließend. Er kündigte ein Benefizkonzert in der Lutherkirche Lichtental zusammen mit Pfarrer Thomas Weiß (Lyrik) und der Philharmonie Baden-Baden (Musik), am 11.November, 17Uhr.

