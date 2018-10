"Käferlöcher" im Stadtwald

Baden-Baden - "Wir sind zurzeit viel draußen unterwegs", sagte Forstamtsleiter Thomas Hauck - und zwar, um des Borkenkäferbefalls im Stadtwald Herr zu werden. Die Witterungsverhältnisse haben in diesem Jahr dafür gesorgt, dass sich der Käfer stark vermehrt hat, worunter vor allem die Fichten leiden müssen.

In der Sitzung des Forst- und Umweltausschusses am Donnerstag erläuterte Hauck, die extrem hohen Durschnittstemperaturen im Frühjahr und Sommer hätten dazu geführt, dass sich in diesem Jahr drei statt üblicherweise zwei Generationen von Buchdruckern ausgebildet haben. Der Buchdrucker gehört zur Familie der Borkenkäfer und befällt fast ausschließlich Fichten.

Landes- und bundesweit habe das trocken heiße Wetter der Fichte geschadet und gleichzeitig die Buchdruckerpopulation gefördert. So kam es wie bereits berichtet dazu, dass auch im Stadtwald Baden-Baden überdurchschnittlich viel Käferholz, also vom Borkenkäfer befallenes Holz, anfiel. "Bis im August ist das Jahr planmäßig verlaufen", führte Hauck für das städtische Fachgebiet (FG) Forst und Natur aus. Dann seien alle verfügbaren Kräfte für die Käferholzaufbereitung gebunden worden, so dass zurzeit die planmäßige Holzernte komplett ruhe. Das sei erforderlich, um schnellstmöglich die befallenen Fichten zu lokalisieren, zu fällen und aus dem Wald abzutransportieren. So soll der Buchdrucker an der Vermehrung gehindert und vor allem im nächsten Jahr im Griff gehalten werden. Die durch die Fällungen entstehenden lichten Stellen im Wald nennt man "Käferlöcher". Diese gebe es auch im Stadtwald, aber Hauck betonte, dass es dort "glücklicherweise großflächig nicht so schlimm" sei.

Da diese Arbeit jedoch nicht nur in Baden-Baden anfalle, seien die Transportunternehmen und Sägewerke stark belastet. Daher bleibe das Käferholz vermehrt am Waldrand liegen und der Borkenkäfer könne sich unter der Rinde zum fertigen Käfer ausbilden. Um dies zu verhindern, hat sich das FG entschieden, die befallenen Fichten maschinell entrinden zu lassen, um dem Käfer die Lebensgrundlage zu entziehen.

Durch die mittlerweile etwas abgesunkenen Temperaturen sei der Schwärmflug der Käfer fast zum Erliegen gekommen. Nun biete sich ein Zeitfenster bis März/April 2019 an, um die Käferbäume zu fällen und Aufbearbeitung sowie Abfuhr voranzutreiben. "Unterstützung erhält das FG Forst und Natur durch den mobilen Hacker des Eigenbetriebs Umwelttechnik, mit dem die sonst im Wald verbleibenden, unverkäuflichen Gipfelstücke zu Hackschnitzeln verarbeitet und abtransportiert werden" heißt es in den Sitzungsunterlagen. "Wir bemühen uns nach Kräften, die Schäden gering zu halten", versicherte Hauck. Er nannte jedoch die Zahl von rund 4000Festmetern Käferholz, die im Stadtwald bereits verbucht wurden, und rechnet mit bis zu 6000 Festmetern bis zum Ende der Aufarbeitung. Laut Sitzungsunterlagen entwickelt sich durch den landesweit hohen Anfall von Fichten-Stammholz der Markt für dieses Sortiment derzeit eher ungünstig und führt zu einem Preisrückgang zwischen fünf und zehn Euro pro Festmeter.

Auf Nachfrage führte Hauck aus, dass man versuche, Kosten zu sparen und auf die Naturverjüngung setze. Natürlich werde man keine Fichten pflanzen, sondern bevorzuge andere Baumarten.