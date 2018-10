Interesse am Thema Insektensterben ist groß

Sinzheim - Starke Thesen, eine hitzige Debatte und die Idee, an den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann eine Petition auf den Weg zu bringen: Der Themenabend über das Insekten- und Bienensterben am Donnerstagabend offenbarte die Konflikte zwischen biologischer und konventioneller Landwirtschaft einschließlich der Konsequenzen für die Tiere.

Der Ortsverband der Bündnisgrünen hatte mit drei Referenten zu dieser Veranstaltung in Schiftung eingeladen, und die Resonanz mit mehr als 60 Besuchern zeigte: Das Interesse ist sehr groß.

Das aktuelle Ausmaß bezüglich der Bienenvölker zeigte Mechthild Grießhaber am deutlichsten auf. Die ursprünglich aus dem Schwarzwald stammende und seit rund 25Jahren in Sinzheim lebende Imkerin stellte fest, dass im Jahr 2008 durch den Einsatz von Neonikotinoide-Insektiziden eine "richtige Vergiftung der Bienen" stattgefunden habe. "Im Jahr 2009 gab es plötzlich überhaupt keine Hummeln mehr", blickte Grießhaber zurück und sagte: "Heute haben wir es dagegen mit einer schleichenden Vergiftung zu tun." 2008 habe Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) eine Anweisung erteilt, mit Neonikotinoiden verstärkt gegen den Maiszünsler vorzugehen, teilte Bio-Gärtner Georg Schmälzle aus Müllhofen mit. "Hauk hat unsere Bienen vergiftet", sagte ein Zuhörer.

Die Imkerin hat im Lauf der vergangenen Jahre zudem festgestellt, dass die Bienenvölker generell geschwächt seien. Habe es früher größere Brutnester gegeben, seien die Bienenvölker nun viel kleiner und anfälliger gegen äußere Einflüsse. Mehrere Behandlungen im Jahr muss die Imkerin an den Bienen gegen die Varroamilbe tätigen. Vor Jahren habe eine Behandlung gereicht. Da aufgrund der Mais-Monokulturen keine Pollen verschiedener Blüten mehr vorhanden seien, wirkten die Königinnen nicht mehr vital. Die Winterbienen würden vorzeitig sterben, erfuhren die Zuhörer. "Wenn wir Imker vorher wüssten, welche Herbizide und Pestizide in der Gegend gespritzt werden sollen, könnten wir die Bienen zuvor einschließen", verwies sie auf die mangelnde Kommunikation zwischen Landwirten und Imkern. Grießhaber mache sich Sorgen, dass die Politik sich gegenüber der chemischen Agrarindustrie nicht durchsetzen könne.

Anwesende Imker aus Ebersteinburg und Bühlertal wendeten ein, dass sie bei ihren Bienenstöcken diese Probleme nicht beobachten könnten. Dies erhärtete unter den Anwesenden den Verdacht, dass der massive Anbau von Mais in der Ebene für die Schädigung der Bienen verantwortlich sei. Ein weiterer Zuhörer empörte sich darüber, dass die grün-schwarze Landesregierung den Maisanbau noch fördere, um Biogasanlagen zu betreiben. In diesem Zusammenhang kam im Publikum die Idee auf, eine Petition an den Ministerpräsidenten Kretschmann auf den Weg zu bringen mit der Forderung, den Maisanbau massiv zu reduzieren, um der Insekten- und Bienenausrottung entgegenzusteuern. "Warum sollen wir das alles so hinnehmen? Wir wollen nicht nach Hause gehen mit dem Eindruck, dass wir nichts tun können. Wir stehen auf!", kündigte eine Besucherin an und fand prompt Zuspruch unter den Zuhörern.

Ein heftiger Schlagabtausch entzündete sich an der Frage, inwieweit die konventionelle Landwirtschaft für die Umweltschäden im Rheingraben mitverantwortlich ist. Der konventionelle Anbau würde nur das nötige Maß an Pestiziden einsetzen. Der Einsatz von Spritzmitteln sei laut Informationen der chemischen Agrarkonzerne und der Bauernverbände unbedenklich, wendete ein Diskutant ein. Es gäbe zudem Lebensmittelketten, die mehr Geld für Obst- und Gemüse aus konventioneller Landwirtschaft zahlen würden, berichtet ein anderer Zuhörer. "Fabelwissen", nannte Georg Schmälzle solche Ausführungen. Er hatte zuvor einen Vortrag über den Einsatz von Nützlingen in der Bio-Landwirtschaft gehalten.

Zu Beginn der Veranstaltung hatte Dieter Peter vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) über den Rückgang heimischer und der Invasion bisher unbekannter Insekten informiert.