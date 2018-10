Entspannte Atmosphäre zum Saisonende

Iffezheim - Eine entspannte Atmosphäre herrschte während des Sales & Racing Festivals auf der Galopprennbahn in Iffezheim vor. Mildes Sonnenlicht ergoss sich über die Szenerie aus Besuchern, Pferden und Jockeys. Zum ersten Mal durften am Sonntag auch Ponys während eines Pony-Trabrennens des Schweizer Ponyrennclubs ihre Rennqualitäten unter Beweis stellen.

Zu Tausenden zog es am Wochenende wieder die Freunde des Pferderennsports auf die Galopprennbahn, um im Rahmen des Sales & Racing Festivals den Saisonabschluss zu genießen. Allein am Freitagnachmittag tummelten sich rund 3500 Besucher zwischen Wettschalter, Galopprennbahn, Führring und Herbstmarkt. In diesem Bereich durften sich am Sonntag die kleinen Gäste am Stand des Kürbishofs Dieter Eckerle kostenfrei ihre Halloween-Kürbisse gestalten. Ansonsten reichte das Angebot von Blumengestecken bis hin zu Wärmendem für Hände und Ohren aus leichter Alpaka-Wolle.

Die besten Galopper Deutschlands waren noch einmal nach Iffezheim gekommen, um angefeuert von begeisterten Zuschauerscharen über das Geläuf förmlich ins Ziel zu fliegen. Aus den Lautsprechern klangen die Namen der Siegerpferde, der reitenden Jockeys und der Züchter. In den verschiedensten Ecken wurde Jubel laut, wenn die Gewinnquoten bekanntgegeben wurden. Der Rennbahnsprecher informierte über Cracks im Stall und hatte sonst noch viel Wissenswertes zu Gestüt, Züchter und sportlichen Leistungen parat. Fotografen und Kameraleute drängten sich vor den Siegern, um beste Fotos und Videos zu erhalten.

Nach dem letzten Rennen am Freitag zog es die Käufer der Rennställe dann in die Auktionshalle. Mehr als 400Pferde waren zur Auktion angemeldet, die den Samstag über ihre Fortsetzung fand.

Für die meisten Rennbahnbesucher stand natürlich das Wetten im Vordergrund, ebenso wie für eine Rastatter Seniorin. Im BT-Gespräch legte sie dar, dass sie bereits als Kind an der Hand des Vaters die Rennbahn besucht hat. Die sich daraus entwickelte Leidenschaft hat bis heute gehalten. Noch immer besucht sie regelmäßig die Rennen auf dem Turf-Gelände. Im Gespräch entpuppte sie sich als sehr kenntnisreiche Vertreterin der Materie. Wie fast alle Menschen in ihrer Umgebung vertiefte sie sich nach jedem Rennen erneut in Quoten, Startnummern und die sportlichen Qualitäten der Rennpferde sowie der Reiter - für eine gewinnbringende Wette.

Ponys und amerikanische Kleinpferde werden in der Regel eher selten mit Pferderennsport in Verbindung gebracht. Doch welche rassigen Laufqualitäten die kleinen unter den großen Pferderassen an den Tag legen können, stellten die elf Gespanne, gelenkt von Kindern und Jugendlichen zwischen 8 und 16 Jahren, am Sonntag eindrucksvoll unter Beweis.

An den Start gingen bei diesem besonderen Rennen amerikanische Kleinpferde und Ponys mit einem Stockmaß zwischen 80 und 85 Zentimeter. 600 Meter trabten die Kleinen tapfer über die Bahn. So manch einer vergaß den Trab und galoppierte munter vor sich hin. Der noch junge rund 100-köpfige Ponyrennclub mit Sitz in Elgg im Bezirk Winterthur bei Zürich hat sich der Nachwuchsgenerierung für den Schweizer Galopp- und Trabrennsport verschrieben. In Iffezheim lieferte der Club mit seinem Rennen einen vielbeachteten Programmpunkt.