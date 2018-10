Trachtenfest: Besucheransturm Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Nach der mehr als gelungenen Premiere im Vorjahr veranstaltete die Bürgervereinigung Oberbeuern jetzt ihr zweites Trachtenfest - erstmals unter der Regie des neuen "Bürgermeisters" Claudius Ullrich. Der zeigte sich völlig überwältigt von dem Besucheransturm, der die Kapazität des Bürgerhauses in Oberbeuern fast aus den Angeln hob. Bereits lange vor dem Auftritt des Musikvereins Lichtental unter der Regie des Vizedirigenten Franz Bernhard waren fast alle Plätze belegt. Die Weißwürste waren schon frühzeitig ausgegangen, doch das Vorstandsteam zeigte sich perfekt organisiert und holte rasch Nachschub. Gestärkt unter anderem durch Haxen, Obatzter oder Fleischkäse ließ es sich gut feiern, und dazu mussten die bestens gelaunten Besucher nicht zweimal aufgefordert werden. "Bürgermeister" Claudius Ullrich konnte neben seinem Amtsvorgänger, Ehrenpräsident Wolfgang Seitz, zahlreiche Vereinsvertreter mit ihren Abordnungen aus allen Stadtteilen begrüßen. "Die Dorfgemeinschaft hält zusammen" freute er sich über die vielen Helfer vor und hinter den Kulissen, denen er vor allen Besuchern ausdrücklich seinen herzlichen Dank aussprach, da ohne sie gar nichts gehe. Noch sichtlich überwältigt von der "vollen Hütte" und nach eigenen Worten "grad maßlos überfordert" versenkte er dennoch tapfer mit nur einem Schlag den Zapfhahn im Bierfass und schenkte das kühle Nass aus. Als absoluter Maestro des stimmungsvollen Abends entpuppte sich dann Holger Fischer, Schlagzeuger des Musikvereins Lichtental. Mit seiner pfiffigen und schlagfertigen Moderation hatte er stets die Lacher auf seiner Seite. Ob er "Böhmisches Blut", Klänge aus dem Alpenland zum Mitsingen oder eine ausgelassene Schunkelrunde ankündigte, die Besucher machten alles mit, und das Stimmungsthermometer stieg immer höher. Die allermeisten Gäste der Bürgervereinigung Oberbeuern waren dem Aufruf gefolgt und hatten sich in ihr fesches Dirndl oder die knackige Krachlederne gezwängt, so dass auch optisch echte Schmankerln geboten waren. Je später der Abend, desto fröhlicher wurde die Stimmung, und wieder einmal zeigten die ausgelassenen Besucher, wie gut es sich im Osten der Stadt feiern lässt.

