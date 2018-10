Atemberaubende Stunts und wahre Höhenflüge

Etliche Zuschauer hatten den Weg ans Ende der Westlichen Industriestraße gefunden, wo das Gelände der am Samstag deshalb geschlossenen Grünschnittanlage als Fahrerlager vom Eigenbetrieb Umwelttechnik zur Verfügung gestellt worden war. Bei der Trial Challenge am Samstag durften schon Sechsjährige an den Start, ältester Teilnehmer war ein 74-jähriger Schweizer.

In zwei Läufen, wobei die schwierigeren mittags starteten, waren von den 101 Teilnehmern jeweils zehn Sektionsabschnitte dreimal zu durchfahren. Während des Wettkampfes durfte sich in jedem Sektionsabschnitt immer nur ein Fahrer bewegen. Vor dem Start konnte der Parcours abgelaufen und auf einem frei zugänglichen, vom Wettbewerb ausgeschlossenen Areal auch noch fleißig geübt werden, was rege genutzt wurde.

Die häufig mit dem Sport erstmals konfrontierten, begeisterten Zuschauer erlebten Motorsportler, die mit ihren Trial-Motorrädern beinahe senkrechte Betonwände erklommen oder über Felsen und Baumstämme setzten, als ob es Bauklötzchen wären. Besonders beeindruckend war dabei die vollkommene Konzentration der Fahrer. Es kam nicht auf Schnelligkeit an, sondern der Parcours sollte möglichst fehlerlos gefahren werden, wobei Bodenberührung mit den Füßen oder ein Sturz Fehlerpunkte nach sich zogen. So visierten die Fahrer - in relativer Ruhe auf den Fußrasten ihrer Trials stehend - die Hindernisse erst genau an und gaben dann Gas.

Im Idealfall bilden die Maschine und die Körperspannung eine Einheit, wenn durch geschickte Koordination von Kupplung, Gas und Bremsen durch die jeweilige Sektion manövriert wird. Die Motorsportler erkletterten die Hindernisse wie Bergziegen, was den Zuschauern atemberaubende Stunts und wahre Höhenflüge bescherte. Gestartet wurde in den Klassen Anfänger (6/9), Einsteiger (5/8), Aufsteiger (4), Spezialisten (3) und Experten (2), wobei laut den langjährigen Fahrern bereits in der Anfängerklasse opulente Schwierigkeiten zu meistern sind. Bei der Trial Challenge Südwest am Samstag konnten sich Mitglieder des ausrichtenden hiesigen Motorradclubs ganz oben auf dem Treppchen platzieren. Der Vorsitzende Michael Haas siegte in der Klasse 9, Justin Schramke kam hier auf den 3. Platz. In der Klasse 8 belegte Timo Ebert den 6. Platz, in der Klasse sechs kamen David Gantner auf den 7. und Vincent Nieger auf den 8. Platz. Mit Max Ebert hatte der Verein einen weiteren Sieger in der Klasse 5 zu verzeichnen, in der Klasse 3 der Spezialisten belegte Stefan Kurz den 9. Platz. Danach wurde im Festzelt mit den Fahrern, die im Camper oder mit Wohnwagen angereist waren, noch ordentlich gefeiert. Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen des Nachwuchses bei den Baden-Württembergischen Jugendmeisterschaften.