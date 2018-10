Spannender Kampf im Blitzgewitter

Baden-Baden - "Ritter Rost und das Gespenst" brachten am Sonntag im Kurhaus die Kinderaugen zum Strahlen. Das beliebte Kinder-Musical ist ein großer Erfolg. Die Abenteuer von Rösti, Burgfräulein Bö und Drache Koks gibt es seit über 20 Jahren und begeistern Groß und Klein. Das Autorenduo Jörg Hilbert und Felix Janosa stellt dabei unter Beweis, dass Musik für Kinder so gut sein kann, dass auch Erwachsene daran großen Spaß haben. Aufgeführt wurde das Musical von "Leuchtende Augen Produktion" aus Hamburg.

Für die Kinder gab es bereits ab 14 Uhr im Foyer eine große Mal- und Bastelecke sowie Kinderschminken, Puzzle und Gewinnspiele. Auch der Hörspiel- und Bücherverkaufsstand war sehr gefragt. Besonders beliebt waren Motive wie "Tiger, Pferde und Schmetterlinge" bei den Mädchen, und die Jungs bevorzugten eher die "Räuber"-Gesichtsbemalung. Ein Clown formte Luftballonfiguren, welche von den Kindern sehnlichst in Besitz genommen wurden. Aber auch die Bastelecke war belebt. Die Kinder hätten hier noch verweilen können, hätten die Eltern sie nicht daran erinnert, dass sie doch wegen "Ritter Rost" gekommen sind.

Gegen 15 Uhr saßen dann schlagartig ganze Scharen von Tigern, Räubern, Pferden und Schmetterlingen dicht nebeneinander im Zuschauerraum. Ein paar der Kinder quietschten schon vor Freude und Aufregung oder starrten wie gebannt auf den noch geschlossenen Vorhang.

Die Aufführung begann mit dem Hausdrachen Koks, der Scheibenwischersalat aß und feuergekühlte Peperoni-Pralinen liebte und, wenn er zu Hause allein war, eine Menge Unfug anstellte. Von König Bleifuß, dem Verbogenen, erhielt Ritter Rost einen blauen Brief. Alle sieben Jahre muss ein königlicher Ritter mal ein Turnier gewinnen, sonst verliert er sein Ritterpatent. Das Burgfräulein Bö schlug vor, selbst ein Ritterturnier zu veranstalten. Gesagt, getan: Ritter Rost und sie zogen los, um an andere Ritter Einladungen zu verteilen. Währenddessen erschien ein obdachloses Gespenst auf der Burg von Ritter Rost und veranstaltete zusammen mit Koks, dem Hausdrachen, eine Gespenstershow.

In der Pause freuten sich die Eltern über Kaffee und ein Stück Kuchen, während die Kinder "Ritter Rost"-Modelle bemalten oder weiter an Gespenstern bastelten.

Nico und Marco Ulrich berichteten freudig, dass sie alle Programmpunkte des Rahmenprogramms im Foyer zu Beginn nutzen konnten. Mit ihren selbstgebastelten Rittermasken fühlten sie sich schließlich verwandt mit Ritter Rost und fanden es auch ganz normal, dass dieser merkwürdige Essgewohnheiten pflegt: Ritter Rost mag Kettensägenkakao und Schraubenschlüsselkompott, für sie komme das aber nicht infrage, sie lieben eher Schokolade und Kekse ohne Schrauben und Ketten. "Das Pferd, auf dem Ritter Rost eingeritten ist, fand ich sehr merkwürdig, da es ein wenig auch so aussah wie ein Hund und noch dazu Rollen hatte, also ein Steckenpferd auf Rollen, so etwas habe ich noch nie gesehen", meinte kichernd die vierjährige Anna Rettig. Ganz so, als sei das wiederum völlig normal, berichtete sie, dass das Pferd Spielzeugkarten frisst, nicht nur Hafer und Öl!

Selbst nach der Pause genossen die Künstler volle Aufmerksamkeit. Die Kinder klatschten im Takt zur Musik: Bei "Ratzefummel von dem Riesenritterummel" und auch bei der Gesangseinlage "Zu spät zum Gänseblumenpflücken" wippten die Kinder mit.

Das große Turnier endete für Ritter Rost mit einer dicken Überraschung: Der Kampf erzeugte eine große Spannung, und es war schon ein Wunder, dass nach mit diesem Kampf überhaupt noch Ballontiere in den Händen der Kinder überlebt hatten und nicht zerplatzt waren. Herrlich dargestellt, in Zeitlupe und mit Blitzgewitter-Effekt, besiegte der doch eher scheue Ritter Rost den Herausforderer, den "Schwarzen Ritter". Die Freude war groß.

Zum Schluss rannten die Akteure durch den Saal, und die Kinder durften ihre Lieblinge berühren.