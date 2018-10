Dahlien, Astern und Co. sind sehr begehrt

Von Christina Nickweiler Sinzheim -Klein, weiß, aber üppig blühen die Herbstastern, die Paul Schaub aus seinem Garten zum Staudentauschtag der Landfrauen auf dem Steckmatthof in einem Eimer mitgebracht hat. Die zarten Blüten gehören zu den wenigen noch blühenden Gewächsen, die den Besitzer wechseln. Im Nu sind die Pflanzen von den vielen Besuchern verlesen, besonders nachdem der Hobbygärtner die Herbstastern als "Bienenfutter" angepriesen hat, das viele der summenden Insekten anlocken soll. Der Staudentauschtag der Landfrauen ist längst zu einem Geheimtipp geworden, wenn es darum geht, den eigenen Garten mit neuen und verschiedenen Pflanzen zu gestalten. "Die Leute nehmen erstaunlich viel mit", sagt Organisatorin Renate Höß, als gerade ein Auto mit einem Kofferraum voller Stauden das Gelände verlässt. Übersichtlich hat die Landfrau die Wurzeln, das Grün und das Gehölz ohne Blüten auf dem Boden mit den jeweiligen Namen platziert. Verblühte Dahlien in dunkelroter Farbe liegen neben braunen Wurzelknollen, die ohne die Markierung kaum zu identifizieren wären. Bei den Namen der Pflanzen ohne Blüten sind Renate Höß' umfangreiche Kenntnisse in Sachen Pflanzenkunde gefragt. Auf Anhieb erkennt sie die meisten Stauden anhand ihrer Blätter, der Stängel oder durch den Geruch. Hin und wieder muss sie aber in ihrem botanischen Lexikon nachschauen, das sie mitführt. Jedenfalls bringen manche ungeklärten Identitäten der Pflanzen die Besucher ins Gespräch. "Ich lasse mich einfach überraschen, was da nächstes Jahr in meinem Garten zu blühen beginnt", sagt Colette Meyer aus Lichtenau. Abseits der Stelle, an der über das mögliche Aussehen der Blüten spekuliert wird, stehen rund ein Dutzend Menschen um einen großen, quadratischen Tisch herum. Auf ihm liegen gehäuft getrocknete Hortensienblüten und allerlei anderes Grünzeug. Viele geübte Hände binden hier dekorative Kränze für den Herbst. Bärbel Jäger ist zum ersten Mal dabei und nur wegen dieser Aktion auf den Steckmatthof gekommen. "Jeder kann etwas anderes", sagt sie beim Blick auf die Teilnehmer. Völlig abschalten beim Duft der Naturmaterialien und beim Anblick des Grüns kann eine Dame aus der Kurstadt. "Das ist wie Meditation", findet sie. Am Ende der kreativen Arbeit gönnen sich viele bei hausgemachten Kuchen und Kaffee an einem Platz in der wärmenden Herbstsonne eine Pause.

