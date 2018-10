Stadtwerke kassieren Abfuhr

Karlsruhe

Radfahrerin mit Böller beworfen Karlsruhe (red) - In der Karlsruher Innenstadt sind am Montag eine 41-jährige Radfahrerin und ihre vierjährige Tochter mutmaßlich von einem Mitarbeiter der Müllabfuhr mit Knallkörpern beworfen worden. Die Mutter klagte danach über leichte Schmerzen an der Hüfte (Symbolfoto: dpa).

Hahn / Rheinmünster

FKB: Ryanair baut Angebot aus Hahn/Rheinmünster (dpa/vo) - In der Debatte über die Zukunft von Ryanair am Flughafen Hahn hat dessen Management angebliche Pläne über einen kompletten Rückzug der Iren dementiert. Am Baden-Airport bietet Ryanair im Sommerflugplan derweil zusätzliche Flüge an (Foto: be ma).

Karlsruhe

KSC moderat im Minus Karlsruhe (ket) - Es hätte durchaus Musik drin sein können in der Mitgliederversammlung des KSC am Montag. Doch größere Tumulte blieben aus. Dieser ruhigen Atmosphäre förderlich dürfte nicht zuletzt auch das wirtschaftliche Zahlenwerk gewesen sein, das Wellenreuther präsentierte (Foto: GES).

Gernsbach

Denkwürdige Ratssitzung Gernsbach (stj) - Der Gemeinderat hat am Montagabend in einer denkwürdigen Sitzung mehrheitlich die Aufstellung des Bebauungsplans "Im Wörtgarten" beschlossen. Dahinter steckt die Absicht der Verwaltung, das stark kontaminierte Pfleiderer-Areal zu bebauen (Foto: Juch).