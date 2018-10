Für Chemie-Olympiade 2019 qualifiziert

- Theoretische Prüfungen über Salzgemische und Experimente im Labor der Universität Leipzig: Was andere erst im Studium schaffen, hat Hannah Fichtner schon gemeistert. Die Elftklässlerin besucht die Klosterschule vom Heiligen Grab in Baden-Baden. Sie hat beim diesjährigen Finale des Bundeswettbewerbs "Chemie - die stimmt!" (Cds), an dem mehr als 2000 Schüler mitgemacht haben, den vierten Platz erreicht - und sich damit im Vergleich zum vergangenen Jahr sogar um einen Platz verbessert. "Dabei gelang ihr besonders gut die Identifikation unbekannter Substanzen durch eine chemische Analyse", schreibt der Veranstalter, der Förderverein Chemie-Olympiade. Im Interview mit BT-Mitarbeiterin Charlotte Rüggeberg erzählt die Schülerin vom Wettbewerb und über ihre Zukunftspläne.

Interview

BT: Hannah, was der Förderverein über die Anforderungen schreibt, klingt fortgeschritten. Könntest Du kurz beschreiben, welche Aufgaben in der letzten Runde im Laborpraktikum gestellt wurden?

Hannah Fichtner: Wir hatten zwei Aufgaben, eine organische Synthese und eine Kristallwasserbestimmung. Wir sollten bestimmen, wie viel Wasser sich im Zinksulfat befand. Die Synthese war von Acetylsalicylsäure, dem Wirkstoff von Aspirin.

BT: Wie kam es, dass Du überhaupt am Wettbewerb teilgenommen hast?

Fichtner: Letztes Jahr haben wir im Unterricht die Aufgaben bekommen und meine Lehrerin meinte, das wäre etwas für mich. Bei der Bundesrunde bin ich dann 2017 Fünfte geworden. Dieses Jahr war dann klar, ich mache wieder mit.

BT: Die Aufgaben gehen weit über den normalen Schulstoff hinaus. Wo hast Du das gelernt?

Fichtner: Man liest sich mit der Zeit einiges an. Dieses Jahr wusste ich ungefähr, auf was für Themen ich mich vorbereiten musste und was ich mir noch einmal genauer anschauen sollte. Im vergangenen Jahr habe ich als Preis ein Buch für Erstsemester bekommen, "Basiswissen der Chemie", da habe ich drin gelesen.

BT: Wie war das, als Du erfahren hast, dass Du eine der Besten warst? Und was waren die Reaktionen an der Schule?

Fichtner: Zuerst wurden der 7. bis 15. Platz auf einer Power-Point-Folie gezeigt. Eine Freundin und ich haben gesehen, okay, wir sind nicht dabei, also wahrscheinlich 6. oder 5.Platz. Dann wurden die beiden Plätze aufgerufen und ich war immer noch nicht dabei, und dann war ich Vierte! Meine Lehrerin hat sich natürlich sehr gefreut. Sie setzt sich vorher immer mit mir zusammen und ich darf sie jederzeit mit Fragen löchern.

BT: Wie hat Dir das Rahmenprogramm mit Vorträgen an der Uni gefallen? Hast Du jetzt vor, Chemie zu studieren?

Fichtner: Chemie studieren will ich auf jeden Fall! Ich weiß nur noch nicht, ob ich mich schon am Anfang spezialisieren will oder erst im Laufe des Studiums. Beim Rahmenprogramm haben alle gesagt, die Sicherheitseinweisung war die beste, die wir je hatten. Die Doktorandin hat das wirklich witzig gestaltet. Am Ende durfte jeder dramatisch die Sicherung vom Feuerlöscher rausziehen, zur Feuerstelle rennen und den Brand in einer Metallschüssel löschen.

BT: Als Elftklässlerin kannst Du nun nicht mehr beim Cds-Wettbewerb mitmachen. Willst Du jetzt an der Internationalen Chemie-Olympiade teilnehmen?

Fichtner: Cds ist eigentlich eine Vorbereitung darauf. Mit der Teilnahme am Finale von Cds bin ich automatisch für die zweite Runde der Internationalen Chemie-Olympiade qualifiziert. Mein Ziel ist es, in die dritte oder vierte Runde zu kommen. Ich habe mich mit ein paar Leuten vom Finale schon für die dritte Runde verabredet.