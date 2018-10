Blendend: Kunsthalle wieder baustellenfrei

Rastatt

Finale für Jubiläumsschau Rastatt (red)- Die Ausstellung zum 300. Jubiläum der Eremitage von Schloss Favorite Rastatt ist nur noch bis heute zu sehen. Die Ausstellung zeigt, in welchem europäischen Zusammenhang sich Markgräfin Sibylla Augusta von Baden-Baden mit ihrer privaten Kapelle bewegte (Foto: SSG). » Weitersagen (red)- Die Ausstellung zum 300. Jubiläum der Eremitage von Schloss Favorite Rastatt ist nur noch bis heute zu sehen. Die Ausstellung zeigt, in welchem europäischen Zusammenhang sich Markgräfin Sibylla Augusta von Baden-Baden mit ihrer privaten Kapelle bewegte (Foto: SSG). » - Mehr

Mannheim

Kunst als Spiegel der Wirtschaft Mannheim (red) - In einer Doppelschau zeigt die Mannheimer Kunsthalle bis 3. Februar, wie die wirtschaftlichen Bedingungen in Deutschland, der Sowjetunion und den USA sich in der Kunst widerspiegeln. Eindringliches ist zu sehen, wie "Kriegsbraut" (1940) von Holbrook (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - In einer Doppelschau zeigt die Mannheimer Kunsthalle bis 3. Februar, wie die wirtschaftlichen Bedingungen in Deutschland, der Sowjetunion und den USA sich in der Kunst widerspiegeln. Eindringliches ist zu sehen, wie "Kriegsbraut" (1940) von Holbrook (Foto: dpa). » - Mehr

Baden-Baden

Kunst in der Innenstadt Baden-Baden (red) - Der dritte und letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr in Baden-Baden steht heute an. Anlässlich der Kunst-Veranstaltung "4. Contemporary Art Baden-Baden" sind in der Innenstadt die Geschäfte in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet (Archivfoto: co). » Weitersagen (red) - Der dritte und letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr in Baden-Baden steht heute an. Anlässlich der Kunst-Veranstaltung "4. Contemporary Art Baden-Baden" sind in der Innenstadt die Geschäfte in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet (Archivfoto: co). » - Mehr

Rastatt

Letzte Führung in Eremitage Rastatt (red) - Die Ausstellung zur Geschichte der Eremitage ist noch bis zum 21. Oktober im Erdgeschoss von Schloss Favorite zu sehen. Am Sonntag, 7. Oktober, gibt es die letzte Führung des Jahres. Am 14. Oktober ist die Eremitage zum letzten Mal geöffnet (Archivfoto: pr/Günther Bayerl) » Weitersagen (red) - Die Ausstellung zur Geschichte der Eremitage ist noch bis zum 21. Oktober im Erdgeschoss von Schloss Favorite zu sehen. Am Sonntag, 7. Oktober, gibt es die letzte Führung des Jahres. Am 14. Oktober ist die Eremitage zum letzten Mal geöffnet (Archivfoto: pr/Günther Bayerl) » - Mehr