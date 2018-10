Wenn die Orgel stumm bleibt

Baden-Baden - Es ist immer öfter der Fall, vor allem während der Urlaubszeit: Im Gottesdienst wird keine Orgel gespielt. Grund dafür ist ein "akuter Nachwuchsmangel an Orgelschülern", wie Uwe Serr sagt. Der Kantor der Stiftskirche bemüht sich nun, wieder junge Leute an das altehrwürdige Instrument zu bekommen.

2017 wurde die Orgel zum Weltkulturerbe erklärt. Christoph Wulf, Vizepräsident der deutschen Unesco-Kommission, sagte unter anderem dazu: "Jede Orgel ist ein Unikat, weil sie einzig für den architektonischen Raum erbaut wird, in dem sie erklingen soll." Die Musik vom 16. bis 19. Jahrhundert lässt sich grundsätzlich zur Weltkultur zählen, wobei der Orgel mit ihrer einmaligen Klangfülle und -vielfalt eine herausragende Rolle zukommt. Sie ist das Instrument, das in Gottesdiensten am häufigsten erklingt, den Einsatz des ganzen Körpers erfordert und dadurch aber auch so vielseitig und vielstimmig zu spielen ist. Allerdings gibt es immer weniger Menschen, die sich dafür interessieren, das Spielen auf diesem Instrument zu erlernen. Oft kommt es gerade bei Amtshandlungen und während Urlaubszeiten zu Engpässen bei der musikalischen Versorgung der Kirchengemeinden. Die Situation ist noch nicht dramatisch, aber es gibt sie in Baden-Baden und Umgebung. "Ich gehe immer mit meinem Papa in die Kirche, und uns ist öfters aufgefallen, dass keine Orgel gespielt wird", bestätigt die 13-jährige Lara Maria Kugel aus Sinzheim.

Sie gehört zu den vier Nachwuchsschülern, die jetzt von Uwe Serr, seit zwölf Jahren Musiklehrer am Pädagogium, an die Orgel gezogen wurden. Der studierte Kirchenmusiker spielt selber seit seinem zwölften Lebensjahr Orgel und ist seit 31 Jahren Kantor der Stiftskirche. "Vor etwa sieben Jahren wurde mir auf einmal deutlich bewusst, dass wir einen akuten Nachwuchsmangel an Orgelschülern haben", erzählt er. Ein privater Musikfreund, dem das ebenso aufgefallen war, gründete eine Initiative und sagte zu ihm: "Kümmere dich um Nachwuchsorganisten, wir übernehmen die Kosten für ihre Ausbildung." Und siehe da: Allein der erste Aufruf im BT vor rund vier Wochen weckte bereits bei zwei Mädchen Interesse. Die eine ist die bereits erwähnte Lara Maria und die andere ihre Freundin Leandra Bechtold, beide in der siebten Klasse der Lothar-von-Kübel-Realschule in Sinzheim. Zweimal pro Woche haben sie jeweils 45 Minuten Klavier- und Orgelunterricht.

"Das Klavierspiel ist für die Grundlagen wie Fingerfertigkeit die Voraussetzung, um Orgel zu lernen", sagte Klavierlehrerin Elisabeth Serr, die sich mir ihrem Mann den Unterricht der jungen Orgelschülerinnen teilt. Es passt ideal, weil der Flügel im Gemeindehaus am Marktplatz aufgestellt ist und die Orgel gleich gegenüber in der Stiftskirche. Beide Schülerinnen sind hochmotiviert und haben den Ehrgeiz, bereits in einem Jahr ein Lied während des Gottesdienstes an der Orgel spielen zu können. Dafür wird zu Hause fleißig am Keyboard geübt. Sie sind überzeugt, dabeizubleiben. "Man fängt keine halben Sachen an, sagt mein Papa immer", so Lara Maria.

Kinder und Jugendliche, die am Orgelunterricht interessiert sind, können sich per E-Mail bei uweserr@t-online.de melden. "Wir freuen uns über jeden, der echtes Interesse an diesem wunderbaren Instrument hat", so Serr.