Kommen Briefe nur alle zwei Tage?

Baden-Baden - Unzufrieden mit der Post: Was zuletzt in Steinbach, Rastatt und auch dem Murgtal für Unmut sorgte (wir berichteten), ist kürzlich auch in Balg eingetreten. Ein Leser wandte sich nun mit der Aussage an das BT, dass in dem Baden-Badener Stadtteil nur alle zwei Tage die Post zugestellt werde.

Dies habe ihm die für Balg zuständige Briefträgerin auf Nachfrage gesagt, als er sich eines Tages bei ihr erkundigt hatte, ob neben einem Paket auch Post für ihn dabei sei. "Briefpost stellen wir nur jeden zweiten Tag zu", diesen Satz, den ihm die Dame gesagt haben soll, zitierte der Leser auch in einer seiner Beschwerdemails an den Kundenservice der Deutschen Post. Bereits Anfang Juli hatte der Leser die Bundesnetzagentur angeschrieben. Neben den Themen Eisenbahn, Telekommunikation und Energie kümmert sich die Bundesnetzagentur auch um die Marktregulierung der Postanbieter. Durch die Agentur soll unter anderem die flächendeckende Grundversorgung mit Postdienstleistungen für die Verbraucher sichergestellt werden. Die Bundesnetzagentur verwies den Leser direkt an die Deutsche Post und zitierte folgenden Gesetzestext: "Nach den gesetzlichen Vorgaben sind Brief- und Paketsendungen werktäglich, d.h. montags bis samstags, zuzustellen."

Neuer Mitarbeiter, geringe Routine

In mehreren Schreiben seit Juli dieses Jahres legte der Leser jedoch dar, dass dies in Balg nicht der Fall sei. An einem Tag sei der Briefkasten übergequollen, an anderen Tagen habe er dagegen keinen einzigen Brief im Briefkasten gefunden. Die Post nahm sich der Sache an und führte unter anderem aus, dass in Balg ein neuer Mitarbeiter eingestellt wurde, der "es aufgrund seiner geringeren Routine nicht immer" schaffte, "alle vorliegenden Sendungen am Eingangstag auszuliefern". Die Post weise ihre Mitarbeiter an, "nach Erreichen der zulässigen Höchstarbeitszeit die Zustelltour zu beenden". Was zur Folge habe, dass der Zustellservice nicht immer reibungslos verlaufe. Den konkreten Fall, dass der Leser am 11. August keine Post zugestellt bekam, erklärte die Post mit "kurzfristigen Personalausfällen", die "trotz aller Bemühungen nicht" kompensiert werden konnten.

Hugo Gimber, Pressesprecher der Pressestelle Süd der Deutschen Post DHL Group, schrieb auf Nachfrage, dass die in Balg eingesetzten Austräger "glaubhaft versicherten", dass sie nie gesagt hätten, dass "wir an einem Tag Briefe und am nächsten Tag Pakete zustellen", vielmehr würden sie "täglich ohne Verzögerung alle Briefe und alle Pakete zustellen", die vorliegen. Es sei natürlich so, dass nicht an jedem Tag Briefe oder Pakete für jeden Haushalt vorlägen. Und so könne es "tatsächlich vorkommen, dass für einen Empfänger an einem Tag nur Pakete und am nächsten Tag nur Briefe zur Zustellung vorliegen".

Hans-Dieter Boos, Ortsvorsteher von Haueneberstein, der auch für die Balger Bürger Ansprechpartner ist, sagte auf BT-Anfrage, dass ihm der Ärger über die Post bisher nicht zu Ohren gekommen sei.