Gedankenvielfalt im Kleinformat

Baden-Baden - Quadratisch, praktisch, gut und auch zum Genießen, aber nicht zum Aufessen. Es ging nicht um die Schokolade, die Thomas Weiß am Mittwochabend aus der linken Hosentasche zog, sondern um das Büchlein aus seiner anderen Hosentasche: 11,5Quadratzentimeter groß, 64 Gramm schwer, acht Millimeter hoch, elf Bilder, Titel "erst wenn", erschienen im "Brot& Kunst-Verlag". Das jüngste literarische Produkt, das Weiß, Schriftsteller von Berufung mit Beruf(ung) evangelischer Pfarrer der Luthergemeinde Lichtental, unter beachtlichem Publikumsinteresse im Café Lumen aus der Taufe hob, bietet trotz Kleinformat große Gedanken-Vielfalt.

Vier Freunde standen Pate, während Joachim Faber die Bildsprache des Werks erläuterte, nahmen die drei anderen Paten sich auf Bitten des Autors je ein Gedicht zur Interpretation vor. Kekke Schmidt, Dramaturgin am Theater Baden-Baden, stellte sich zwar eingangs die Frage, ob die Auslegung länger sein dürfe als das Gedicht, bevor sie sich dann aber mit wunderschönen weit ausholenden Gedanken hineinversetzte in die Psyche des Betrachters und einer "Tulpe im Unterholz wie selbstlos/ sich an den Schatten zu verschenken". Nicht mehr als Pfarrer i.R., sondern als Uli Carl widmete sich selbiger dem Gedicht "Ooswinkel" und zeichnete ein Psychogramm des Flüsschens, das "behaglich" die Allee zur vollkommenen Idylle macht, sich "beunruhigt" durch die Innenstadt schlängelt und in romantischer Rundung den Groddeck'schen Ooswinkel erreicht. Nach des Interpreten Meinung offenbart auch die Oos als Metapher für einen schwer durchschaubaren Menschen Schattenseiten, die sich in verheerendem Ausmaß bei der Überflutung 1998 zeigten. Seinem täglichen Standort vertrauend, dem Gymnasium in Gernsbach, das er als Direktor leitet, fand Stefan Beil in dem Gedicht "Vorderes Murgtal" entsprechende Synonyme, die Topographie und Leute zu diagnostizieren.

Dynamische Meditationen mit Tobias Neumann am Klavier, der die Konstitution des Instruments aufs Äußerste prüfte, während er sich virtuos improvisierend intuitiven Melodienfolgen hingab, schenkten den Zuhörern Denkpausen über das Gehörte. "Wortkarge Gedichte" nannte Weiß seine lakonischen Verse, nur kleine Buchstaben verwendend und auf Satzzeichen verzichtend, Gedankensplitter, Aphorismen, Wort-Spiele oder auch Lückentexte, nicht zu verwechseln mit löchriger Poesie.