Bald Drohnen über den Steillagen des Reblands?

(red) - Wildes Parken auf Gehwegen und in engen Gassen soll es in Kuppenheim bald nicht mehr geben. Die Verwaltung hat nun ein Parkraumkonzept auf den Tisch gelegt, mit dem die vorhandenen Parkregelungen überprüft und angepasst werden sollen (Foto: Gangl). » - Mehr

Hahn / Rheinmünster