Bus-Zuschuss gibt′s auch für Alleinerziehende

Baden-Baden - Das Sozialticket soll kommen: Durch die Fraktionen hinweg haben die Gemeinderäte am Mittwochabend im Sozialausschuss den Verwaltungsvorschlag begrüßt. Dieser sieht einen erweiterten Personenkreis an Begünstigten vor. Es werden nun nicht wie ursprünglich geplant nur Senioren, die Sozialhilfe beziehen, Zuschuss zur Monatskarte erhalten.

In der vorangegangenen Sitzung des Sozialausschusses im Mai hatte das Gremium gefordert, dass auch für Alleinerziehende Busfahren in der Kurstadt günstiger werden solle. Dieser Forderung kam die Verwaltung nach. Im neuen, nun angenommenen Vorschlag haben sowohl Senioren, die nach SozialgesetzbuchXII (SGB XII) leistungsberechtigt sind oder Wohngeld beziehen, als auch bedürftige Alleinerziehende und deren Kinder zwischen sieben und 18 Jahren ab 2020 Anspruch auf eine vergünstigte Busfahrkarte. Abschließend befasst sich am 26. November der Gemeinderat mit dem Thema. Die Empfehlung der Verwaltung, in den Doppelhaushalt 2020/21 jährlich 291000 Euro für das Sozialticket einzustellen, trug der Sozialausschuss mit. Diese Summe ergebe sich aus Hochrechnungen und Schätzungen, da man vom Unbekannten rede und noch nicht wisse, wie gut das Angebot angenommen werde, erläuterte Bürgermeister Roland Kaiser.

Alle Begünstigten sollen 20Euro zum Erwerb einer Monatskarte oder einer Scool-Card zur Verfügung gestellt bekommen. Die Förderung von Einzel- und Mehrfahrkarten wäre aus Sicht der Verwaltung in der Abrechnung zu aufwendig, sagte Iska Dürr, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Soziales, am Mittwoch. Eine reguläre Monatskarte des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) kostet laut Sitzungsunterlagen 53,30 Euro, die 9-Uhr-Monatskarte 50,50 Euro und die Scool-Card 47,50 Euro. Der Anteil im Regelsatz der Leistungsgewährung nach Sozialgesetzbuch II und XII liege zurzeit bei rund 35 Euro. Mit dem jetzt angedachten Zuschuss wäre der finanzielle Aufwand für die Mobilität mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) also nahezu gedeckt.

Auf Nachfrage aus dem Gremium bekräftigten Bürgermeister Roland Kaiser und Iska Dürr, dass nur personalisierte Karten gefördert würden. Denn beispielsweise sah Ingrid Kath (CDU) die Gefahr des Missbrauchs. Auch würden wohl Personen das Ticket kaufen und dann herumliegen lassen - und das Geld sei dann umsonst ausgegeben worden. Dürr und Kaiser konnten auch die Befürchtungen entkräften, dass den Bedürftigen durch den Zuschuss zum Ticket an anderer Stelle Leistungen gestrichen würden. Dies sei durch die Zweckgebundenheit der 20 Euro nicht der Fall.

Im Namen der SPD-Fraktion begrüßte Stadträtin Ulrike Mitzel ausdrücklich die von der Verwaltung vorgenommene Erweiterung des Personenkreises. Sie kündigte aber an, dass man eine nochmalige Ausweitung anstrebe, und zwar für alle Empfänger von Sozialleistungen. Mitzel als auch Sabine Iding-Dihlmann von den Grünen befürworteten das Vorhaben der Verwaltung, das System, wenn es am Laufen ist, überprüfen zu wollen und gegebenenfalls auch schnell anzupassen, sprich über eine frühzeitige Erweiterung der Begünstigten nachzudenken. Astrid Sperling-Theis (Grüne) hätte sich gewünscht, dass das Ticket nicht erst 2020, sondern früher eingeführt wird.

Otto Tepper, der Geschäftsführer des Diakonischen Werks Baden-Baden/Rastatt, sagte abschließend, dass man das Sozialticket unter dem Gesichtspunkt begrüßen müsse, dass es für Menschen mit wenigen finanziellen Mitteln die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben fördere.