Kinder erforschen die neuen Räume mit Begeisterung

Gernsbach



Bewegender Vortrag Gernsbach (am) - Einen bewegenden Vortrag hat Kurt Salomon Maier an der Realschule in Gernsbach (Foto: Mahler) gehalten. Der Jude berichtete davon, wie seine Familie 1940 Glück hatte und sich aus dem französischen KZ Gurs in die USA absetzen konnte und dadurch Auschwitz entkam.