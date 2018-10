Trägerwechsel bei Pflegeheimen

Baden-Baden - Die evangelische Kirchengemeinde will ihre beiden Pflegeheime in der Weststadt und in Steinbach sowie ihre Diakoniestation an das Paul-Gerhardt-Werk (PGW) in Offenburg übertragen. Dadurch sollen der weitere Betrieb der beiden Heime sowie die Finanzierung des in Steinbach geplanten Neubaus gesichert werden.

Ekke-Heiko Steinberg, Vorsitzender des kurstädtischen Kirchengemeinderates, und Geschäftsführer Karl-Heinz Honeck informierten gestern gemeinsam mit Eberhard Roth, dem Vorstand des PGW, über die Planungen. Die Auslagerung des Betriebs der beiden Heime und der Diakoniestation sei eine Bedingung der Landeskirche, um eine Genehmigung für die für den Neubau in Steinbach notwendigen Kredite zu bekommen. "Wir sind die einzige Kirchengemeinde in der Landeskirche, die noch eigene Heime betreibt", machte Steinberg die besondere Situation in der Kurstadt deutlich. Durch eine Auslagerung werde das Finanzrisiko der Gemeinde minimiert. Statt nun aber eine eigene Einheit für den Betrieb der beiden Baden-Badener Pflegeheime zu bilden, habe man sich dazu entschlossen, mit dem PGW Kontakt aufzunehmen. "Die Verhandlungen sind auf einem guten Weg", so Steinberg weiter.

Die endgültige Entscheidung über die Zukunft der Baden-Badener Einrichtungen wird nun der Kirchengemeinderat treffen. Der PGW-Verwaltungsrat habe der Übertragung bereits zugestimmt, sagte Roth. Kommt es zu dem Trägerwechsel, wird sich für die etwa 200 betroffenen Mitarbeiter nach den Worten von Honeck nicht viel ändern. "Uns ist es wichtig gewesen, dass auch die bestehenden Arbeitsverträge mit allen Rechten übernommen werden", sagte er. Auch die Namen der beiden Heime werden bestehen bleiben. "Und es ist uns auch ausdrücklich ein Anliegen, dass die Pfarrgemeinden vor Ort weiterhin in den Heimen wirken werden", ergänzte Roth.

Das PGW betreibt drei Pflegeheime in Offenburg mit etwa 300 Plätzen. Eins davon wird gerade neu gebaut. Das ist ebenso wie der Neubau in Steinbach nötig, weil das Land ab September 2019 die Unterbringung der Bewohner in Einzelzimmern vorschreibt. Zudem betreibt das PGW eine geriatrische Reha-Klinik und eine Pflegeschule, an der jährlich 350 Auszubildende den Pflegeberuf erlernen. In den Neubau in Steinbach werden nach Roths Worten zwischen 12 und 14Millionen Euro investiert. Die Planung an dem Projekt läuft unabhängig von dem beabsichtigten Trägerwechsel weiter - im kommenden Jahr ist der Baubeginn vorgesehen.

Die beiden Baden-Badener Heime haben zusammen knapp 190 Pflegeplätze. 18 davon, im Pflegeheim in der Weststadt, sind übrigens immer noch in Doppelzimmern untergebracht, für die es laut Honeck große Nachfrage gibt. "Wir hoffen deshalb, diese Zimmer auch nach 2019 weiterbetreiben zu dürfen", meinte er. Man stehe derzeit mit der Heimaufsicht darüber in Verhandlungen.