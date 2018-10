Erzieherin: "Ich stehe noch unter Schock" Von Christa Hoffmann Baden-Baden - Wer einen katholischen Arbeitgeber hat, der kann so manche Überraschung erleben. Und die muss nicht erfreulich sein. So ging es jüngst einer Erzieherin, die einen Arbeitsvertrag für eine Halbtagsstelle im Steinbacher Kindergarten St. Jakobus unterschrieben hat. Dienstbeginn: 1.Oktober. Allerdings durfte sie diese dann nicht antreten, weil sie vor etwa zehn Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten und zur evangelischen Kirche gewechselt war. "Ich kann es einfach nicht glauben, ich stehe noch immer unter Schock." Sabina L., die sich mit ihrer Geschichte ans BT gewandt hat, ist nach wie vor fassungslos, als sie diese erzählt. Die 37-jährige Erzieherin hatte sich auf ihre Stelle gefreut, sie hatte zuvor in der Einrichtung in katholischer Trägerschaft mit vier Gruppen und insgesamt 90 Plätzen hospitiert und das Team "total passend" gefunden. Alles schien in Ordnung zu sein. "Ich bin gläubig und kann dies authentisch den Kindern im Kindergarten vermitteln und vorleben", betont sie. Ihr unterschriebener Arbeitsvertrag sei dann bei der Verrechnungsstelle in Bühl noch einmal geprüft worden, berichtet sie. Dort sei aufgefallen, dass sie bei ihrer Heirat vor zehn Jahren katholisch gewesen, kurz danach aber zum evangelischen Glauben konvertiert sei. Eine weitere Prüfung bei der Erzdiözese in Freiburg stand an. Vier Tage Unsicherheit folgten, laut Sabrina L.: "Montagnachmittag bekam ich dann den Anruf, dass ich die Stelle nicht antreten darf." Der Grund: "Der formelle Austritt aus der katholischen Kirche kündigt den religiösen Minimalkonsens auf und verstößt damit gegen das Gebot der Mindestloyalität", erklärt Michael Hertl, Pressesprecher der Erzdiözese in Freiburg, auf BT-Anfrage. Das beziehe sich auf die Grundordnung des kirchlichen Dienstes, Artikel 3, Absatz 4. Diese lasse grundsätzlich keine Ausnahmen zu und gelte für alle Mitarbeiter der Erzdiözese. "Der Kirchenaustritt ist eine willentliche und wesentliche Distanzierung von der Kirche. Wer sich zu diesem Schritt entschließt, wendet sich ostentativ und im Ganzen von der Kirche ab. Wer sich so verhält, kann nicht gleichzeitig widerspruchfrei beteuern, sich mit den Werten und Zielen der katholischen Einrichtung zu identifizieren." Diese Ansicht kann die Erzieherin nicht teilen. Nach ihrem Verständnis hat sie lediglich von einer christlichen Kirche zu einer anderen gewechselt. Auch die Kolleginnen hätten das nicht verstehen können. Sie sei gläubig und habe sich aus familiären Gründen fürs Kovertieren entschieden, aber die christlichen Grundwerte blieben doch dieselben, meint sie. Sabrina L. war dann zwar angestellt, aber eben auch freigestellt und hat inzwischen ihre Kündigung erhalten. "Das ist doch nicht sozial", empört sie sich. Dabei werbe die katholische Kirche doch damit. Diese beschäftigt allerdings auch ungetaufte, evangelische und muslimische Erzieherinnen, wie Michael Hertl bestätigte. "Nichtchristliche" allerdings nur im Rahmen von Einzelfallentscheidungen und "nur ganz ausnahmsweise" in Diasporagebieten, in denen Christen eine Minderheit bilden und in denen "christliche Mitarbeiter in ausreichender Zahl und fachlicher Qualifikation nicht verfügbar sind". Oberbürgermeisterin Margret Mergen wollte sich zu dieser Personalentscheidung auf BT-Anfrage aber nicht äußern. Wie alle anderen Träger von Kindergärten im Stadtkreis Baden-Baden erhält auch St. Jakobus in Steinbach einen Personalkostenzuschuss in Höhe von 85Prozent. Dieser erhöht sich auf 88Prozent, wenn ein Mittagessen angeboten wird, teilte die Stadtpressestelle mit. Für den Kindergarten St.Jakobus summierte sich die Summe "2017 auf rund 484000Euro". Über das Finanzausgleichgesetz erhielten die Kommunen pauschale Zuweisungen vom Land. Und Investitionen an Gebäuden werden demnach von der Stadt mit 70 Prozent bezuschusst. Wenigstens in einem Punkt muss sich Sabrina L. keine Sorgen machen. Sie wird bald eine neue Stelle finden. Sie habe bereits zwei Bewerbungen laufen, sagt sie. Kommentar

