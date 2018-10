Startschuss für den zweiten Bauabschnitt

Karlsruhe

Arbeiten an Rheinbrücke starten Karlsruhe (win) - Am 9. November sollen die mehrfach verschobenen Arbeiten zur Ertüchtigung der Rheinbrücke zwischen Karlsruhe und Wörth nun endlich beginnen. Dies teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. Die Brücke soll mit besonderem Beton saniert werden (Foto: dpa). » Weitersagen (win) - Am 9. November sollen die mehrfach verschobenen Arbeiten zur Ertüchtigung der Rheinbrücke zwischen Karlsruhe und Wörth nun endlich beginnen. Dies teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. Die Brücke soll mit besonderem Beton saniert werden (Foto: dpa). » - Mehr

Bietigheim

Bebauungsplan für neue Kita Bietigheim (ser) - Der Bedarf an Kindergartenplätzen in Bietigheim ist groß. Deshalb soll eine neue Kita entstehen. Der Gemeinderat hat nun den Ort festgelegt: Die neue Einrichtung soll an der ehemaligen B36 (gegenüber Edeka) entstehen. Ein Bebauungsplan wurde verabschiedet (Foto: ser). » Weitersagen (ser) - Der Bedarf an Kindergartenplätzen in Bietigheim ist groß. Deshalb soll eine neue Kita entstehen. Der Gemeinderat hat nun den Ort festgelegt: Die neue Einrichtung soll an der ehemaligen B36 (gegenüber Edeka) entstehen. Ein Bebauungsplan wurde verabschiedet (Foto: ser). » - Mehr

Gaggenau

Beratungsstelle zieht um Gaggenau (tom) - Die Sozialberatung für anerkannte Flüchtlinge soll von der Hebelschule in das alte Rathaus von Bad Rotenfels (Foto: av/tom) verlegt werden. Dies hat die Stadtverwaltung erläutert. Die betroffenen Pavillonräume der Schule werden für die dortige Kinderbetreuung gebraucht. » Weitersagen (tom) - Die Sozialberatung für anerkannte Flüchtlinge soll von der Hebelschule in das alte Rathaus von Bad Rotenfels (Foto: av/tom) verlegt werden. Dies hat die Stadtverwaltung erläutert. Die betroffenen Pavillonräume der Schule werden für die dortige Kinderbetreuung gebraucht. » - Mehr

Gernsbach

Verkehrschaos bleibt aus Gernsbach (vgk) - Das befürchtete Verkehrschaos im Bereich der Schloss-, Klingel- und Obertsroter Straße sowie in der Ortsdurchfahrt Scheuern blieb am Wochenende im Zuge der dritten Vollsperrung im Rahmen der aktuellen B 462-Sanierung weitgehend aus (Foto: Gareus-Kugel). » Weitersagen (vgk) - Das befürchtete Verkehrschaos im Bereich der Schloss-, Klingel- und Obertsroter Straße sowie in der Ortsdurchfahrt Scheuern blieb am Wochenende im Zuge der dritten Vollsperrung im Rahmen der aktuellen B 462-Sanierung weitgehend aus (Foto: Gareus-Kugel). » - Mehr