Dem Gaumenschmaus auf der Spur

Baden-Baden - Kaum öffneten sich am Samstagvormittag die Türen der "fine"-Genuss- messe, die tags zuvor im Kurhaus zum 14. Mal von Martina und Joachim Buchholz ausgerichtet wurde, strömten die Besucher aus nah und fern. Gourmets, Gourmands und alle, die es gern wären, starteten mit schwarzen Tragetaschen zur kulinarischen Entdeckungsreise und verwöhnten ihre Geschmacksnerven mit dem Fluidum und den Aromen der großen weiten Welt.

"Dem Genuss auf der Spur" lernten sie Kokoszucker aus Java, kostbaren Balsamico-Essig aus Modena oder köstliche Fudges aus England kennen. Viele der Naschkatzen zollten den außergewöhnlichen Produkten ihre uneingeschränkte Hochachtung, nachdem sie italienischen Käse, belgische Schokolade oder französische Macarons probiert hatten. Bisweilen resümierten sie nach ihrem Rundgang, dass man nicht unbedingt in die Ferne schweifen müsse. Das sprichwörtlich Gute, das so nahe liege, sei auch in der Region zu finden - wie die mehr als 100 Aussteller wieder einmal bewiesen.

Zwetschgen-Balsam-Essig aus Bühl, Kurstadt-Honig, Fleisch-und Wurstspezialitäten aus dem Moosalptal, Weine und Sektkreationen von den sonnigen Hängen des Reblands - um nur einige Beispiele zu nennen - machten die Heimatverbundenheit zum lukullischen Vergnügen; von den gepflegten Gasthäusern und Hotels in herrlicher Landschaft, die mit diesen Produkten arbeiteten, ganz zu schweigen.

"Der Trend geht zum Hochwertigen", bestätigte "fine"-Initiator Joachim Buchholz im BT-Gespräch den Eindruck, den diese, ob ihrer Vielfalt und Exklusivität beeindruckende Schau vermittelte. Seit vielen Jahren seien er und seine Frau dem Genuss auf der Spur, um das Besondere zu entdecken. Sie suchen nicht die Großmarkt- und Discount-Lieferanten, sondern prüfen vor Ort Produkte kleiner Manufakturen, die mit Sorgfalt und dem Schatz Jahrzehnte währender Tradition nach "alter Väter Sitte" auf natürlichen Grundlagen hochwertige unverfälschte Lebensmittel herstellen. Diese Adressen bieten laut Buchholz ein funktionierendes Netzwerk, das er und seine Frau mit neuen Ideen, Adressen und guten Hinweisen ausstatten.

Die "fine" ist für viele Betriebe ein Sprungbrett, sich mit ihrem außergewöhnlichen Angebot einer breiten Öffentlichkeit in Baden-Baden präsentieren zu dürfen. Doch nur, wer das Vertrauen der Initiatoren erringt und ihren Qualitätsansprüchen genügt, hat die Chance, unter den vielen Bewerbern zu überzeugen. Slow-Food, so definiert es Joachim Buchholz, müsse authentisch und ehrlich die Region, aus der es stammt, charakterisieren. Martina Buchholz sei eine begnadete Köchin, die auch schon mal ein köstliches - auchvegetarisches - 17-Gänge- Menü für den Feinschmecker-Club "Balsam für die Kehle" zaubere, der monatlich am Firmenort in Sinzheim tafelt.

Auch Deko und Schmuck zu haben

Unangefochten stehen Essen und Trinken, die Leib und Seele zusammenhalten, an erster Stelle bei der "fine". Doch die Veranstalter geben dem Genuss weitere Facetten, indem sie auch Designermode, Accessoires, Deko-Artikeln, Leder- und Rauchwaren, Schmuck sowie Kopfschmuck in Form von Hüten in ihrer Ausstellung Raum geben. Die Augen sahen sich nicht so schnell satt. Die Füße aber ermüdeten mit der Zeit. Ihnen konnte geholfen werden mit einer Rast im Medici-Restaurant auf der Empore. Von hier aus gewann man einen anregenden Überblick über das, was man noch dringend versuchen, betrachten und erwerben wollte.