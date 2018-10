Neuer Rekord für einen guten Zweck

Rastatt



Umbau mit Ampel statt Kreisel Rastatt (dm) - Anders als zunächst geplant, will die Stadt Rastatt den Knotenpunkt an Franzbrücke und Karlsruher Tor nun doch nicht zu einem Kreisverkehr umbauen. Stattdessen soll ein Umbau mit veränderter Verkehrsführung und neuer Ampelanlage den Knoten lösen (Foto: ema).