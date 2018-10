Doch kein Baugebiet für Oberbeuern

Baden-Baden - Wer sich in Oberbeuern niederlassen will, hat es nicht leicht: Der Stadtteil ist klein, die Wachstumsmöglichkeiten sind begrenzt. Umso sehnlicher erwartet wurde von vielen das Baugebiet "Horhaldergasse", in dem auf sechs Grundstücken Einzel- und Doppelhäuser hätten entstehen sollen. Nun sind diese Pläne der Verwaltung aber gescheitert - und auch das fürs benachbarte Lichtental vorgesehene Baugebiet liegt auf Eis.

Bereits im September 2017 hatte der Gemeinderat die erforderliche Änderung des Bebauungsplans in Oberbeuern beschlossen. Damit war die Grundlage geschaffen, eine bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche zum Wohngebiet zu machen. 60 Prozent des Areals befinden sich im Besitz der Stadt, der Rest in Privatbesitz. Aber auch die privaten Grundbesitzer hätten bereits einer Erschließung durch die Stadtbaugesellschaft GSE zugestimmt, ein städtebaulicher Vertrag solle ausgearbeitet werden, hieß es damals.

Der große Anteil städtischer Fläche hatte auch dazu beigetragen, dass das Areal "Horhaldergasse" als eine von acht Gebieten im gesamten Stadtgebiet im Rahmen des städtischen Wohnbauflächenmanagements in der Priorität eins eingestuft worden war. Es sollte also mit hoher Dringlichkeit entwickelt werden. Dazu wird es nun aber nicht kommen. Stadtpressesprecher Roland Seiter bestätigte BT-Informationen, wonach die Entwicklung des Baugebiets bis auf weiteres gestorben ist. Offenbar sind sich die Stadt und einer der privaten Grundstücksbesitzer doch nicht einig geworden. "Da läuft nichts mehr", bestätigte Seiter auf Nachfrage. Der Druck, Wohnungen oder Häuser zu bauen, sei zwar groß, aber an dieser Stelle sei eine Entwicklung eben nicht möglich. Die Pläne seien vom Tisch.

Damit wird es in Oberbeuern also weiterhin kein Baugebiet geben. Und auch im benachbarten Lichtental tut sich vorerst nichts, wie Seiter erläuterte. Dabei hatte der Gemeinderat im vergangenen Dezember, also drei Monate, nachdem das Gremium den Weg für das nun gescheiterte Neubaugebiet "Horhaldergasse" freigemacht hatte, einstimmig für die Aufstellung des Bebauungsplans "Hahnberg" votiert.

Das damit verbundene, 1,27Hektar große Gebiet liegt wie berichtet oberhalb der Kirche St. Bonifatius zwischen Seelachstraße und Kirchweg. Auch dieses Areal war bereits im kommunalen Wohnbauflächenmanagement mit der Priorität eins eingestuft worden und sollte nun zum künftigen Baugebiet für Lichtental werden. Probleme mit Privateigentümern konnte es dort jedenfalls nicht geben: Die Freifläche befindet sich vollständig im Eigentum der Stadt Baden-Baden und wird derzeit hauptsächlich für die Baumschule des Fachgebiets Forst und Natur genutzt.

Folglich wurden zwei Architekturbüros aus Stuttgart beauftragt, städtebauliche Konzepte für das Gebiet auszuarbeiten. Die fertigen Entwürfe sollten dann im vergangenen Frühjahr der Stadt vorgelegt werden. Inzwischen liegen die Pläne der Verwaltung vor, erläuterte Seiter nun. Außerdem sei das Gelände im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche eingetragen worden. Aber: Weiter ist nichts passiert. Und dabei bleibt es vorerst auch.

Knackpunkt sei in diesem Fall die Seelachstraße. Wie vielfach berichtet, ruhen bei einem dortigen Villen-Bauprojekt eines russischen Investors seit Jahren die Arbeiten. Unterdessen ist die durch die Arbeiten beschädigte Straße noch immer nur halbseitig befahrbar. Der Verkehr wird über eine Baustellenampel geregelt. Solange diese Engstelle bestehe, wolle man die Straße nicht durch die Erschließung eines Baugebiets zusätzlich belasten, erläuterte der Pressesprecher.