Engagement für Chornachwuchs

Murgtal

Goldmedaillendorf Langenbrand Murgtal (kv) - Das Wir - das ist es, was Langenbrand ganz deutlich von anderen Preisträgern unterscheidet. Das wurde bei der Präsentation der Gold-Dörfer deutlich. Beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" bekam der Forbacher Ortsteil jetzt in Ludwigsburg die Goldmedaille (Foto: kv). » Weitersagen (kv) - Das Wir - das ist es, was Langenbrand ganz deutlich von anderen Preisträgern unterscheidet. Das wurde bei der Präsentation der Gold-Dörfer deutlich. Beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" bekam der Forbacher Ortsteil jetzt in Ludwigsburg die Goldmedaille (Foto: kv). » - Mehr

Rastatt

Begeisterung überträgt sich Rastatt (hap) - Ein authentisches Musikerlebnis im Geiste des Blues-Rock-Gitarristen Eric Clapton zelebrierte die Band Cream of Clapton in der Reithalle Rastatt - und das für einen guten Zweck. Der Konzerterlös kommt einem Projekt des Kinderhilfswerks Terre des Hommes zugute (Foto: hap). » Weitersagen (hap) - Ein authentisches Musikerlebnis im Geiste des Blues-Rock-Gitarristen Eric Clapton zelebrierte die Band Cream of Clapton in der Reithalle Rastatt - und das für einen guten Zweck. Der Konzerterlös kommt einem Projekt des Kinderhilfswerks Terre des Hommes zugute (Foto: hap). » - Mehr

Gernsbach

Durch "machbare Kunst" inspiriert Gernsbach (ham) - Die Klasse 10a der Realschule Gernsbach hat sich durch die 44 Werke auf dem Kunstweg am Reichenbach inspirieren lassen (Foto: Metz). Kuratorin Rita Burster gab den Schülern von Ulrike Schädle zahlreiche Hintergrundinformationen zu der "machbaren Kunst". » Weitersagen (ham) - Die Klasse 10a der Realschule Gernsbach hat sich durch die 44 Werke auf dem Kunstweg am Reichenbach inspirieren lassen (Foto: Metz). Kuratorin Rita Burster gab den Schülern von Ulrike Schädle zahlreiche Hintergrundinformationen zu der "machbaren Kunst". » - Mehr

Gaggenau

Neuer Leiter des Polizeipostens Gaggenau (red/tom) - Der Polizeiposten Gernsbach hat einen neuen Leiter. Polizeihauptkommissar Michael Metz (links, Foto: pr) übt seine neue Funktion bereits seit dem 1. September aus. Er ist Nachfolger von Rolf Krieg, der Leiter Bezirksdienst/Ermittlungsdienst des Polizeireviers wurde. » Weitersagen (red/tom) - Der Polizeiposten Gernsbach hat einen neuen Leiter. Polizeihauptkommissar Michael Metz (links, Foto: pr) übt seine neue Funktion bereits seit dem 1. September aus. Er ist Nachfolger von Rolf Krieg, der Leiter Bezirksdienst/Ermittlungsdienst des Polizeireviers wurde. » - Mehr