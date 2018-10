Postzustellung: Ärger nicht nur in Balg

Baden-Baden - Beschwerden über Beschwerden: In der vergangenen Woche haben wir über die Postzustellung in Balg berichtet, die laut einem Leser sehr unregelmäßig ist. Seither erreichten uns fast täglich weitere Schreiben, in denen Bürger im Baden-Badener Stadtgebiet ihrem Ärger über die Arbeit der Post Luft machen.

Nicht nur in Balg, auch in Oosscheuern sind Anwohner unzufrieden. Eine BT-Leserin geht sogar noch weiter und berichtet von einer Ablehnung ihrer Bewerbung als Austrägerin. Und das, obwohl die Post den Personalmagnel als einer der Gründe für unregelmäßige Zustellung anführt.

Noch schlimmer treffe die für Balg geschilderte Miserere für Oosscheuern zu, meint ein Anwohner von dort. Der Leser schreibt zur Verdeutlichung: "Das Magazin ,Der Spiegel' sollte letzten Samstag im Briefkasten sein, es kam am Dienstag." Es sei auch schon vorgekommen, dass das Magazin erst fünf Tage später im Briefkasten lag. An anderen Tagen komme überhaupt keine Post. Der Leser entrüstet sich: "Das Durcheinander in der Zustellung besteht in Oosscheuern seit bestimmt einem halben Jahr - ohne Besserung."

Ein anderer ,Spiegel'-Abonnent aus der Hubertusstraße beklagt selbiges Dilemma, dass an den vergangenen drei Samstagen keine Post zugestellt wurde und er so auch das Magazin erst montags im Briefkasten vorgefunden hat. "Weil die Post nicht genug Leute einstellt", habe ihm die Briefträgerin auf seine Frage nach dem Grund erklärt. Über seine Erfahrungen mit dem Beschwerdemanagement der Post schreibt er weiter: "Meine Reklamation beim Kundenservice der Post - es dauerte geschlagene acht Minuten, bis ich einen Mitarbeiter am Telefon hatte und der Fall aufgenommen war - ist bis heute nicht beantwortet."

Eine Dame, ebenfalls aus Oosscheuern, singt ein ähnliches Klagelied. Am 17. Oktober habe eine Cousine vom Bodensee einen Brief für sie aufgegeben, Ende vergangener Woche habe sie noch immer darauf gewartet. Und auch eine Sendung, die am 19. Oktober in Schleswig aufgegeben worden sei, sei noch nicht bei ihr angekommen. "Das ist nicht das erste Mal", schreibt sie.

Die Deutsche Post nennt für solche Vorkommnisse, wie berichtet, meist die anhaltende Personalnot und kurzfristige Krankheitsfälle. Gerade auch im Sommer sei es vermehrt durch Personalausfälle zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Die Post-Mitarbeiter seien zudem angehalten, die zulässige Höchstarbeitszeit nicht zu überschreiten, und deshalb komme es immer wieder zu Zustell-Verzögerungen.

Eine Dame aus der Aumattstraße wusste dem BT jedoch anderes zu berichten. Auch sie hatte sich beklagt, dass im September einmal eine Woche lang keine Post kam, und in der vergangenen Woche sei am Montag zum letzten Mal etwas in ihren Briefkasten geworfen worden. Von einer Briefträgerin habe sie die Auskunft erhalten, dass die Zusteller teilweise zehn bis elf Stunden am Tag arbeiten würden, aber trotzdem nicht fertig würden.

Kurios: Die Dame berichtete auch darüber, dass sie sich im vergangenen Jahr bei der Post als Teilzeitkraft beworben habe - und abgelehnt wurde. Ohne Begründung, wie sie sagt. Auch wisse sie von einer Dame, die ebenfalls Teilzeit als Zustellerin arbeiten wollte, und auch keine Anstellung bekam. Ihr habe man gesagt, dass zurzeit keine Teilzeit-Bezirke zu besetzen seien. "Wie kann sich die Post denn diesen Luxus erlauben, Leuten abzusagen?", wundert sich die BT-Leserin.

