Autorin teilt ihren "Hausschatz"

Baden-Baden - Wer schon mit neun Jahren erste Schreiberfolge im "Fränkischen Tag" errungen hat, der wird auch mit 80Jahren nicht aufhören, seine Gedanken schwarz auf weiß zu veröffentlichen. In diesem Fall ist es eine "sie", nämlich Sabine Schöck in Varnhalt. Sie hat ein neues Buch herausgegeben: "Märchen und andere Wunder" lautet der Titel der Nachfolger-Lektüre von "Wörterleuchten" und ist ebenso edel ausgestattet wie der Gedichtband (wir berichteten).

190 Seiten auf Chamois-Papier, roter Leineneinband mit Goldprägung und Vignette auf dem Cover präsentieren sich als Hausschatz der Familie. Bei den Schöcks sind das Gatte Eberhard, zwei Töchter und ein Sohn, jeweils mit Partnern und insgesamt sechs Enkel unterschiedlichen Alters, die sich an Omas hintersinnigem Humor, altersweiser Gesamtsicht und der einen oder anderen Frivolität ergötzen können.

Außerdem hat die vorausdenkende Ahnfrau ihre Biografie akribisch niedergeschrieben, damit die Nachfahren später wissen, wie das früher war. Auch die Illustratorin Elisabeth Neun, die jede Geschichte liebevoll bebildert hat, legt einen lückenlosen Lebenslauf vor. Mit Fantasie und Geschmack hat sie sich in jedes Märchen und jedes "Wunder" hineinversetzt und mit farbigen Zeichnungen versehen, die ein wenig an die berühmte Illustratorin Eva Kausche-Kongsbak im vergangenen Jahrhundert erinnern.

Warum hat sich Sabine Schöck diesem Märchenbuch gewidmet? "Weil ich selbst gern Märchen lese", beantwortet sie die Frage. Aber nicht so brutale wie die der Brüder Grimm und anderer Autoren. Deshalb habe sie selbst angefangen, zu fabulieren, bekennt die leidenschaftliche Verfechterin der deutschen Sprache. Als Gründerin und vieljährige Vorsitzende des "Literarischen Cafés" ist sie in die regionale Chronik der Baden-Badener Kulturszene eingegangen. Sie habe sich zwar bisweilen von den alten Märlein inspirieren lassen, aber im Hinblick auf das heutige Lebensgefühl aktualisiert, räumt die Autorin ein. So kommt es, dass Prinzessinnen zwar nie ohne Krone in die Schule gehen, Frau Königin aber die Einkäufe selbst erledigt, und der Gemahl beim Kirschenpflücken helfen muss. Es gibt da auch einen listigen Jägersmann, der das Rotkäppchen "auf wundersame Weise tröstet".

Ob Schnecke, Hund oder Frosch, buchstäblich fabelhaft nehmen auch bei Sabine Schöck Tiere menschliches Verhalten an und verbreiten eine moralische Botschaft. Die Autorin unterlegt nämlich ihr scheinbar heiter augenzwinkerndes Plaudern mit Botschaften an das Gute im Menschen: Toleranz, Aufrichtigkeit und ein freundliches Miteinander tragen in ihren kleinen Geschichten stets zum Happy End bei. Vom Prinzenschloss geht sie ins Treppenhaus zu freundlichen Migranten hinüber, die am Heiligen Abend zum Kebab einladen. Vom kleinen Erly, der sich am Eierlikör bedient, zur Burgfrau Philomena ist es nur ein Gedankensprung.

Sabine Schöcks Arsenal an Geschichten und Gedichten, derer sich bereits der legendäre Baldur Seifert in seinen Hörfunk-Sendungen bediente, ist unerschöpflich. Schon arbeiten ihre Gedanken an neuen Märchen und anderen Wundern.

"Märchen und andere Wunder", ISBN: 3-9252221-98-0, 28,50Euro.