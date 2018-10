Erst das Kind, dann einander verloren Von Gisela Brüning Baden-Baden - Das Drama "Gift. Eine Ehegeschichte" der niederländischen Autorin Lot Vekemans - vor einem Jahr als ergreifendes Kammerspiel auf der Bühne des Theaters Baden-Baden - verfehlte auch als Lesung nicht seine Wirkung. Im Rahmen der Feiern zum 20-jährigen Bestehen des Hospizes Kafarnaum im Ebersteinburger Krankenhaus entschied sich das Klinikum Mittelbaden, dem Vorschlag von Theaterintendantin Nicola May zu folgen, und "Gift" als Lesung mit den beiden Protagonisten der Aufführung, Crescentia Dünßer und Sebastian Mirow, unter der Regie von Otto Kukla anzubieten. Im stark besetzten Kassiansaal der Abtei Lichtenthal zog die Thematik ein atemlos folgendes Publikum in ihren Bann. "Gift" ist eine Geschichte von einem Mann und einer Frau, die ein Kind verloren haben, dann sich selbst - "und dann einander", legt die Autorin der Darstellerin als bedrückendes Resümee in den Mund. Trauer - jeder kennt dieses Gefühl, aber jeder erlebt es anders und geht unterschiedlich mit ihm um. Im Fall dieser verwaisten Eltern, die vor neun Jahren ihr einziges Kind Jacob durch einen Autounfall verloren, erhebt der Vater seinen Schmerz zum Lebensinhalt, verschließt sich vor der Welt, indem er seine Existenz dem Andenken seines Sohnes weiht. Ihm entgeht, dass er die Mutter seines Kindes aus seinem Herzen aussperrt und nicht in Betracht zieht, dass ihr Schmerz, zwar anders angenommen wird, aber dem seinen nicht nachsteht. Die Situation nicht mehr ertragen könnend, entflieht die Frau in der Silvesternacht dem Schweigen. Sie findet in Frankreich einen neuen Partner, bringt ein Kind zur Welt und nimmt das Neue an, ohne jedoch ihren Erstgeborenen aus der Erinnerung zu verdrängen. Neun Jahre vergehen, bis ein (fingierter) Brief die beiden Geschiedenen in der verlassenen Friedhofshalle zusammenführt. Angeblich soll wegen einer Kontaminierung des Bodens Jacobs Grab umgebettet werden. Unterkühlt, patzig, oft zynisch und aggressiv wehrt Sebastian Mirow die zunächst verbindlichen Worte der Frau ab. Sie wagte es, ein neues Leben anzunehmen, während er seine Trauer zum Lebensinhalt erhob. Bitterkeit, Eifersucht und die Einsicht, dass man Chancen ungenützt verstreichen ließ, um über den Tod des Kindes hinaus einen gemeinsamen Weg zu versuchen, vergiften das Gespräch. Reue und Verzweiflung kämpfen gegen Trost an. Zögernde Annäherung und der Zauber gemeinsamer Erinnerungen stürzen die beiden in ein Wechselbad der Gefühle, bevor sie sich wieder trennen. Ein Bühnenstück als Lesung zu erleben - eine intensive Erfahrung. Dünßer und Mirow gelang es, die Zuhörer ergreifend in ihren Bann zu ziehen, und diese empfanden das "Gift" (englisch: Geschenk) nicht als zerstörend, sondern wirklich als "Geschenk".

