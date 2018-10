WG-Charakter im neuen Haus

Baden-Baden - Seine sieben Sachen packen, raus aus dem alten Zimmer, rein in die eigenen vier Wände. Das war Ende Juni für fünf junge Männer, die vom Kinder- und Jugendheim Baden-Baden betreut werden, angesagt. Sie haben ihr neues Zuhause in der Baden-Badener Weinbergstraße gefunden - und erleben dort WG-Charakter.

Zuvor hatten sie seit 2016 als unbegleitete minderjährige Ausländer (umA), die aus Syrien, Gambia, Afghanistan, Eritrea und vielen anderen Ländern nach Deutschland kamen, in einer Wohngruppe in der Großen Dollenstraße gewohnt. Eine solche Gruppe ist zurzeit noch für acht Bewohner in der Gunzenbachstraße eingerichtet. Wie lange es die noch gibt? Laut Achim Meier, kaufmännischer Geschäftsführer des Kinder- und Jugendheims, wohl auch nicht mehr so lange. Denn auch diese Jungs werden bald volljährig und dann in anderer Form weiterbetreut. Wenn sie es denn wollen.

Denn die Jugendhilfe müsse nicht mit 18 Jahren enden, sondern könne bis zum 21. Lebensjahr gewährt werden, erläutert Andrea Hesch, die seit 1. Juli neue pädagogische Leiterin des Kinder- und Jugendheims ist. Mit 18 müssten die Jugendlichen dann einen Antrag beim Jugendamt stellen, in dem sie darlegen, wofür sie weiterhin Hilfe und Unterstützung benötigen.

So sind auch aus der Großen Dollenstraße aus verschiedenen Gründen nicht alle mit umgezogen, macht Ralf Benz, Erziehungsleiter und zuständig für die umA-Gruppen, deutlich. Diejenigen, die nun im "betreuten Jugendwohnen als Einzelwohnen" leben, fühlen sich in ihren rund 15 Quadratmeter großen möblierten Zimmern plus Küchenzeile und Bad augenscheinlich wohl. Adama Diarra, 19-jähriger Auszubildender der Lagerlogistik, erzählt in schon gutem Deutsch, dass sich die Bewohner im Haus untereinander gut verstünden. Drei der Jungs, die zwischen 18 und 19Jahre alt sind, machen gerade eine Ausbildung, zwei absolvieren ein Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VABR).

Nicht nur, dass die jungen Männer sich gut eingelebt haben, ist ihnen gemein, sondern auch eine große Furcht: "Grundsätzlich haben alle Angst, abgeschoben zu werden", weiß Benz um die Sorgen, da mittlerweile immer mehr Länder als sichere Herkunftsländer gelten. Benz: "Ein Hauptproblem sind die ungeklärten Identitäten." Das heißt, dass die jungen Männer keine gültigen Ausweisdokumente besitzen, und es die Ausländerbehörde in der Hand hat, die Arbeitserlaubnis auszustellen. Jedes halbe Jahr müssten sich die jungen Erwachsenen dort einen neuen Stempel holen. Laut Hesch stehen sie ob der ungewissen Zukunft und der traumatischen Vergangenheit unter großem psychischen Druck.

Läuft man durch die vielen Gänge und Stockwerke entsteht der Eindruck einer großen Wohngemeinschaft (WG) - hier ein Zimmer, dort ein Zimmer, ein gemeinsamer Müllplan, ganz unten im Freien ein Platz mit verschiedenen Sportgeräten, um draußen zu verweilen. Zwar kennen sich alle Bewohner im angemieteten Haus der Trahms-Radloff-Stiftung, trotzdem ist das Zusammenleben neu im Gegensatz zur vorherigen vollstationären Betreuungsform. "Die Jungs haben viel mitgenommen", berichtet Benz aus der Zeit, als sie 24 Stunden am Tag betreut wurden und quasi alles als Gruppe gemacht haben. Nun kommen ins neue Haus drei pädagogische Kräfte und kümmern sich jeweils zehn Stunden pro Woche um die jungen Männer. Hesch: "Sie fungieren auch als Elternersatz." Aber viel drehe sich auch um Verwaltungssachen wie das Anlegen eines Bankkontos. Angelegenheiten, die schon für manchen jungen Deutschen eine Herausforderung darstellten, seien für Flüchtlinge, die noch nicht perfekt Deutsch sprächen, oft schwer zu meistern.

Zukünftig sollen hier nicht nur Schützlinge aus umA-Gruppen einziehen. Viele Zimmer stehen noch leer und jene, "die aus anderen Betreuungsformen rauswachsen müssen ja auch wohin", sagt Meier. Die WG wächst also.