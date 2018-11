Wertvolle Preise und eine wertvolle Hilfe für Bedürftige

Mit einem Scheck in Höhe von 2730 Euro unterstützt der Club auch in diesem Jahr die BT-Aktion. Bei diesem Betrag handelte es sich um den Erlös des letztjährigen Verkaufs der Adventskalender des Lions-Clubs. Monika Precechtel, die Präsidentin des Lions-Clubs, übergab den Scheck kürzlich gemeinsam mit ihrer Mitstreiterin Eva Kramer an die Vertreter der BT-Aktion. Gleichzeitig erfolgte der Startschuss für den Kalenderverkauf 2018. Die erfolgreiche Aktion findet insgesamt bereits zum zwölften Mal statt, wie Precechtel sagte. In den zurückliegenden zehn Jahren wurde der Adventskalender jeweils in größeren Stückzahlen produziert und in den BT-Geschäftsstellen verkauft. Kramer und Precechtel dankten der Baden-Badener Fotografin Nathalie Dautel, die wie auch in den Jahren zuvor das Titelfoto des Kalenders, eine winterliche Aufnahme aus Baden-Baden, dem Lions-Club kostenlos zur Verfügung gestellt hat.

Wer den Kalender zum Preis von fünf Euro erwirbt, hat die Chance, einen von mehr als 300 Preisen zu gewinnen. Der offizielle Verkauf der Kalender zum Preis von fünf Euro beginnt heute. Bis einschließlich Donnerstag, 30. November können die Kalender, solange der Vorrat reicht, in allen BT-Geschäftsstellen erworben werden.

Precechtel freut sich besonders darüber, dass es erneut gelungen sei, die Attraktivität des Adventskalenders zu steigern. Die 304 Einzelpreise, die unter den Käufern der Kalender verlost werden, haben einen Gesamtwert von 19400 Euro. "Damit ist der Gesamtwert der Preise um 30 Prozent erhöht worden", sagt sie. Bei den Gewinnen handele es sich um hochwertige Gutscheine, Sach- und Geldpreise. Der höchste Einzelpreis ist laut Hönig ein Gutschein für eine Übernachtung für zwei Personen in einer Suite inklusive Fünf-Gang-Menü in der Villa Hammerschmiede in Pfinztal im Wert von 1172 Euro.

Jeder Adventskalender hat eine individuelle Losnummer. Ab dem 1. Dezember werden die für den jeweiligen Tag ausgelosten Kalendernummern und die dazugehörigen Gewinne täglich im BT und im Internet veröffentlicht. Die Gewinnnummern für die Sonntage werden jeweils montags bekanntgegeben.

Es gibt insgesamt 5500 Kalender. Die Preise wurden kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Ausgabe der Gewinne erfolgt zwischen 1. Dezember und 31. Januar 2019 bei der Aral-Tankstelle in Sandweier.

www.adventskalender-hohenbaden.de