"Noch nie so nah dran am Bedarf"

Baden-Baden - In der Kindertagesbetreuung hat Baden-Baden wieder einmal ein bemerkenswertes Ausrufezeichen gesetzt. Laut Statistischem Landesamt wies die Kurstadt bei der Betreuungsquote im Bereich der Kinder unter drei Jahren (U3) zuletzt die höchste Steigerung in ganz Baden-Württemberg auf.

Sehr unterschiedlich sind die Stadt- und Landkreise aufgestellt, wenn es um die U3-Betreuung und die Erfüllung des rechtlichen Anspruchs auf Förderung im frühkindlichen Bereich geht. Der Stadtkreis Pforzheim verzeichnete zum Beispiel am 1. März dieses Jahres bei den betreuten U3-Kindern nur einen Anteil von 20,9Prozent, hingegen lag Heidelberg bei 44,4 Prozent. Baden-Baden erreichte mit 34,5 Prozent eine Betreuungsquote, die weit über dem Landesdurchschnitt von 29,1 Prozent liegt.

Was aber noch auffälliger ist: Zwischen März 2017 und März 2018 verbuchte die Kurstadt eine Zunahme ihrer Betreuungsquote um 2,3 Prozent - einen solchen Anstieg meldete kein anderer Stadt- oder Landkreis. Steffen Miller, der zuständige Fachgebietsleiter im Fachbereich Bildung und Soziales, verweist auf eine wichtige Folge der Schaffung von Betreuungsplätzen: "Wir waren noch nie so nah dran am Bedarf."

Insgesamt standen zum Stichtag am 1. März in Baden-Baden 466 Plätze für Kinder unter drei Jahren zur Verfügung. Viele davon wurden angesichts der zunehmenden Nachfrage erst in den vergangenen rund zehn Jahren geschaffen, wie Miller aufzeigt: "Seit 2007 hat sich die Zahl verdreifacht."

Dieser Anstieg war in Baden-Baden möglich, weil man nicht nur auf Kitas im Kindergartenbereich setzt (hier aktuell 341 U3-Plätze), sondern auch in besonderem Maß den Ausbau der Kindertagespflege vorangetrieben hat mit nun 125Plätzen. Inzwischen kann die Stadt in Baden-Baden auf mehr als 40 Tagesmütter und einige wenige Tagesväter zurückgreifen, die jeweils, so Fachbereichsleiterin Iska Dürr, eine hochwertige Qualifizierung absolvieren mussten. Das Interesse an einer Tätigkeit im Bereich der privaten Kindertagespflege sei an der Oos ziemlich groß, immer wieder bekomme man Bewerbungen.

Bevor sich allerdings jemand als Tagesmutter oder Tagesvater um die Kleinen kümmern darf, nimmt die Verwaltung die Interessenten erst einmal bei einem ausführlichen Gespräch unter die Lupe. Dabei zeige sich dann schon, so Dürr, dass nicht jeder dafür geeignet sei. Schließlich müsse man zum Beispiel auch Elterngespräche führen können und mit den besonderen Anforderungen bei Selbstständigkeit wie etwa Abrechnungen vertraut sein.

Die ausgewählten Bewerber erhalten dann eine intensive Qualifizierung und werden auch später durch Fortbildungsmaßnahmen und Beratungsangebote unterstützt. So gebe es auch nur sehr selten Probleme mit Tagesmüttern.

Bislang ist es durch den kontinuierlichen Ausbau der U3-Plätze gelungen, den gestiegenen Bedarf zu decken. Allerdings könne nicht allen Eltern für ihre Sprösslinge der Kindergarten ihrer Wahl garantiert werden. Da müsse man in Beratungsgesprächen "individuelle Lösungen finden", betont Iska Dürr. Dann spiele auch die Haltung der Eltern zu den Kindertagespflegeangeboten eine Rolle: "Manche haben da Vorbehalte, andere schätzen diese Möglichkeit wegen der Flexibilität."

Grundsätzlich aber, darauf weisen Dürr und Miller immer wieder hin, müssen trotz der bisherigen Erfolge auf diesem Gebiet auch weiterhin U3-Angebote geschaffen werden. Und da wurden auch schon die Weichen gestellt, denn zusätzliche Plätze sind in Sicht wie etwa im Kindergarten St. Walburga Sandweier, in der Kita im Keltenweg, im Steinbacher Kindergarten Regenbogen oder auch im geplanten Kindergarten im Campus-Park.

Steffen Miller glaubt, dass man wohl U3-Betreuungsquoten bis in Höhe von 45 bis 50 Prozent erreichen müsse: "Da gibt es noch einiges zu tun."

Kommentar