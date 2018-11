Baustelle an der B3 kommt gut voran

Baden-Baden/Sinzheim - Wenn der Baufortschritt wie bisher so weitergeht, dann werden die Arbeiten an der B3 alt südlich von Sinzheim am Abzweig zur Alten Landstraße nach Steinbach noch in diesem Jahr abgeschlossen sein. Sie sind Teil des Großprojekts "Hochwasserrückhaltebecken (HRB) 6 und Ausbau Grünbach" inklusive der Erneuerung von drei Brücken.

Das sagte Viviane Walzok, Geschäftsführerin des Zweckverbands Hochwasserschutz Raum Baden-Baden/Bühl, auf BT-Anfrage. Damit sollen der Hochwasserschutz und die ökologische Situation am Grünbach verbessert werden (wir berichteten). Dann wandern die Bauarbeiten in Richtung Alte Landstraße.

Fertiggestellt ist demnach bereits eine neue Wirtschaftsweg-Brücke über den dort in Zukunft zusätzlich neu abzweigenden Grünbach westlich der B3. Der Bau einer weiteren neuen Brücke an der Alten Landstraße in Richtung Osten steht noch aus. Zeitlich sei man insgesamt "etwas hintendran", sagte Walzok, weil man etwas später als geplant angefangen habe, aber "insgesamt ist alles im grünen Bereich". Das bezog sie auch auf die veranschlagten Gesamtkosten in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro.

Der Grünbach kommt von Osten her aus dem Varnhalter Grünbachtal, fließt wenige Meter südlich der Einmündung der Alten Landstraße in die B3 alt unter den Straßen durch und knickt dann parallel zur B3 nach Süden ab. Nun bekommt der Bach östlich der Alten Landstraße einen Abzweig, der auch die Alte Landstraße und die B3 in einem Durchlass unterquert. Dafür ist jeweils der Bau einer neuen Brücke erforderlich. Dann verläuft der Bach wenige Meter mit dem "alten" Gewässer zusammen parallel zur B3 alt Richtung Süden, trennt sich dann wieder von ihm und schlängelt sich in einem neuen naturnahen Bett Richtung Westen unter der inzwischen fertiggestellten neuen Brücke (Wirtschaftsweg) weiter. Der alte Grünbach bleibt erhalten und dient im Hochwasserfall zusätzlich als Entlastung, es kommt aber das neue, 630 Meter lange Stück hinzu.

Zudem wird das alte Hochwasserrückhaltebecken (HRB) Nummer sechs aufgegeben, das etwa 600 Meter östlich der B3 alt im Grünbachtal liegt.

Die Gesamtmaßnahme soll - je nach Wetter - Mitte nächsten Jahres fertig sein.