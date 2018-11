Kloster Lichtenthal geht ungewohnte Wege Baden-Baden (red) - Das gab es einer Mitteilung zufolge in der 773 Jahre alten Geschichte des Zisterzienserklosters Lichtenthal noch nie: Die 22Ordensschwestern lassen sich in dieser Woche Gebetsanliegen aufs Smartphone schicken und nehmen die Bitten mit in ihr Gebet. Das Gebet für andere gehört schon immer zum Dienst der Ordensfrauen - neu ist der Zugang über das Handy. Hinter der Idee steckt die Netzgemeinde "Da_Zwischen", ein Glaubensangebot der katholischen Bistümer Speyer, Würzburg und Freiburg im Internet. Wer Mitglied in dieser Netzgemeinde ist, erhält jeden Montag und jeden Freitag eine Impuls-Nachricht auf sein Smartphone. Diese Glaubensimpulse kommen per Messengerdienst - zurzeit zum Beispiel WhatsApp oder Telegram. Die Mitglieder können auf diese Impulse reagieren, können Fragen stellen und ihre eigene Sicht einbringen. Am Montag haben die Mitglieder nun die Einladung erhalten, persönliche Gebetsanliegen zu schicken. Diese werden bis Sonntag, 4. November, nach und nach an die Lichtenthaler Schwestern weitergeleitet, heißt es in der Mitteilung weiter. Tobias Aldinger gehört zu dem achtköpfigen Team, das hinter dem Glaubensangebot steckt. "Für uns ist es ein Glücksfall und auch eine Fügung, dass wir Kontakt zu den Schwestern bekamen. In den ersten zwei Tagen des Angebots sind über hundert konkrete Gebetsanliegen eingegangen. Viele Menschen bitten um das Gebet für ihre Familien, für Gesundheit in schwerer Krankheit, für gelingende Beziehungen privat und beruflich", wird er in der Mitteilung zitiert. "Hier wird uns sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Auch wenn die Mitglieder anonym bleiben, gehen wir sehr sorgsam mit den Nachrichten und Daten um", betont Aldinger weiter. Dazu arbeitet das Team, das aus erfahrenen Seelsorgerinnen und Seelsorgern besteht, mit einem datensicheren Programm. Die Äbtissin der Ordensgemeinschaft, Schwester Bernadette, lebt, arbeitet und betet seit 40 Jahren im Kloster. Für sie hat das Beten eine ganz besondere Bedeutung, da ihre Berufung mit der Erfahrung im Gebet gereift ist: "Gott meint mich ganz persönlich." Auf die Frage, was das Beten bringt, sagt sie: "Gott überrascht uns, wenn wir ihn bitten. Und: Das Gebet verändert mich. Es weitet meinen Blick für die Sorgen und Freuden der Menschen, es veranlasst mich zu Mitgefühl und zum Mitdenken und es übt mich in die Gegenwart Gottes ein, die letztlich dankbar macht." Die Ordensfrau will jedoch auch nicht die Schwierigkeiten im Gebet kleinreden: "Warum Gott manches Unrecht, manches Leid zulässt, dafür haben wir oft keine Erklärung. Erklärungsversuche sind manchmal wie ein billiger Trost. Echten Trost finde ich nur im Blick auf die Auferstehung Jesu, die uns den Himmel öffnet." Das Gebet für andere Menschen gehört zum Kern des kontemplativen Ordens der Zisterzienserinnen. Schwester Bernadette drückt es mit einem Schmunzeln aus: "Wir sind manchmal wie Esel: Wir tragen die Lasten von anderen vor Gott. Für mich ist es wie ein Bringdienst zu Jesus. Vergleichen Sie es mit dem Gelähmten, der von Freunden über Umwege zu Jesus gebracht wird. Genau solche Freunde wollen wir sein." Für Tobias Aldinger ist die spannende Frage: "Können wir heute noch beten? Und wie beten wir? Das Angebot will daher auch ausdrücken: Wenn du nicht mehr glauben kannst, glauben andere Menschen für dich und beten für dich." Wer sich an dem bewusst ökumenischen Angebot beteiligen will, kann sich in der Netzgemeinde über sein Smartphone anmelden. Weitere Informationen und Kontakt gibt es im Internet. Gebetsanliegen können für Menschen ohne Internet natürlich auch per Post oder in der direkten Begegnung mit den Schwestern eingebracht werden, heißt es weiter. www.netzgemeinde-dazwischen.de www.abtei-lichtenthal.de

