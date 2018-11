Halberstunger Bildstock kehrt bald zurück

Das sagte Uwe Herzel, Pressesprecher des dafür zuständigen Regierungspräsidiums in Karlsruhe, auf BT-Anfrage. Nächste Woche solle ein Vor-Ort-Termin mit den Beteiligten stattfinden. Wann genau das Kleindenkmal aufgestellt werde, konnte Herzl allerdings noch nicht mitteilen. Er geht davon aus, dass auch zuvor noch ein neues Fundament gegossen werden müsse.

Im November 2015 war mit den Arbeiten zur Herstellung des 200 Meter südlich von Halberstung gelegenen Lkw-Großparkplatzes an der A5 begonnen worden, teilt Karl Leo Knopf, Sprecher der Bürgervereinigung Halberstung, mit. Nachdem auch der "Lückenschluss der Sichtschutzwand" nach langem Hin und Her vollzogen worden sei, sei Mitte dieses Jahr der Parkplatz in Betrieb gegangen. Der Bildstock sei im Frühjahr 2016 abgebaut worden.

Die beiden seit Jahrzehnten das Kleinod flankierenden Winterlinden hätten zur Erhaltung des "Ensembles" aufwendig ausgehoben, versetzt und an einem Übergangsplatz eingepflanzt werden müssen. Der Grund: Der dauerhaft vorgesehene neue Platz lag in der Zufahrt zu den Baubüros. Am vorübergehend neuen Standort waren sie gut angewachsen, inzwischen sind sie aber erneut umgesetzt worden. Dass die beiden knorrigen Bäume auch hier wieder angewachsen sind, hat laut Knopf selbst Fachleute positiv erstaunt.

Im März 2018 seien die ersten Arbeiten zur Wiedererrichtung des historischen Bildstocks aufgenommen worden, der zuvor am Rand des Weges stand, der zum Rasthof Bühl führte. Knopf: "Dieser Weg, der vor dem Bau der Autobahn (1965) die Verbindungsstraße von Sinzheim und Halberstung nach Leiberstung, Stollhofen und Schwarzach war, wurde durch den Bau des Großparkplatzes in seiner Lage total verändert."

Der historische Bildstock erhalte jetzt seinen neuen Standort etwa 150 Meter weiter nordöstlich als zuvor, ungefähr auf Höhe des ehemaligen Betriebsgebäudes von "Rosen-Sulzer", berichtet Knopf weiter. Wenn es nach dem Restaurator, dem Bildhauer Walter Grimm geht, kann das sehr schnell gehen. Er wird bei dem Vor-Ort-Termin mit dabei sein, wie er auf Anfrage mitteilte. Der Bildstock soll gereinigt, die Schrift nachgezeichnet, mit Mineralfarben lasiert und mit einem Grundschutz imprägniert werden. Das hatte der damals beim RP zuständige Mitarbeiter von der Abteilung Straßenwesen und Verkehr, Martin Jäger, der Bürgervereinigung Halberstung mitgeteilt. Das sanierte Kleindenkmal aus Varnhalter Porphyr-Gestein war einst von der Familie E. Mast aus Halberstung als "Dank für eine erfüllte Bitte 1914-1918" gestiftet worden. Vermutlich ist ein Vater oder sein Sohn aus dem Ersten Weltkrieg heimgekehrt. Solche Stelen hat es zur damaligen Zeit öfter gegeben.

Die Halberstunger sind froh, dass ihnen dieses Ensemble erhalten geblieben ist.