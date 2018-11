Bessere B 500-Anbindung geplant

Von Henning Zorn Baden-Baden - Die umstrittene und von einer Bürgerinitiative abgelehnte Neubebauung zur Entwicklung eines Dienstleistungszentrums im Bereich der Aumattstraße rückt näher. Bauausschuss (am 15. November) und Gemeinderat (am 26. November) sollen - dies ist der Wunsch der Verwaltung - nun einen entsprechenden Bebauungsplanentwurf billigen. In einem 1,43 Hektar großen Gebiet zwischen den Oosauen und der Aumattstraße soll durch den Bau von mehreren Bürokomplexen ein innenstadtnahes Dienstleistungszentrum mit einem geringen Anteil von Wohnnutzung entstehen. Daher will man das Areal überwiegend als eingeschränktes Gewerbegebiet ausweisen. Die Verwaltung möchte mit ihrem Projekt eine Aufwertung des Areals "an der grünen Stadteinfahrt" erreichen durch eine städtebauliche Neuordnung des Standorts. Bei den Gebäudehöhen will man zur Aumattstraße hin höchstens vier Geschosse mit einer maximalen Gebäudehöhe von 16,5Metern zulassen. Höher hinaus geht es allerdings am Kreuzungsbereich Aumattstraße/Jagdhausstraße, der als neuer Quartiersplatz betont und als "Eingang zum Stadtteil Oosscheuern neu definiert" werden soll. Hier will die Stadt in einem Teilbereich sechs Geschosse mit einer Gebäudehöhe von 24,6 Metern ermöglichen. In ihrer Sitzungsvorlage schreibt die Verwaltung weiter: "Die städtebauliche Transformation des Quartiers in räumlich günstiger Lage nahe der grünen Stadteinfahrt von Baden-Baden zu einem Standort im hochwertigen Dienstleistungssektor mit vielfältigen Arbeitsplatzangeboten stellt aufgrund des heterogenen Umfelds im Bestand sowie verkehrsplanerisch eine besondere Herausforderung dar." Über die Verkehrssituation im Viertel war in den vergangenen Monaten nach Bekanntwerden der städtischen Absichten viel diskutiert worden.Eine Untersuchung habe, so heißt es jetzt in der Sitzungsvorlage, den Nachweis der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes erbracht. Durch einzelne Maßnahmen sei sogar eine "Verbesserung der Verkehrsabwicklung" zu erwarten. In der Untersuchung wird festgestellt, dass der zu erwartende zusätzliche Verkehr im Viertel durchaus von der bestehenden Straßeninfrastruktur aufzunehmen sei. Allerdings sieht man die Anbindung des Stadtteils an das übergeordnete Verkehrsnetz (B500/Ebertplatz) schon heute als recht unbefriedigend an. Damit meinen die Gutachter vor allem die Einmündung der Jagdhausstraße in die B500 am Ebertplatz: An diesem Verkehrsknoten komme es häufig zu Rückstaus und somit zu Wartezeiten. Dafür seien vor allem extrem kurze Grünphasen verantwortlich. Eine erhebliche Verbesserung erwartet man durch eine Umgestaltung dieses Einmündungsbereichs. So soll die Grünzeit beim Einbiegen auf die B500 verlängert und hier eine zweite kurze Rechtsabbiegespur geschaffen werden. Außerdem ist vorgesehen, die Querung für Fußgänger und Radfahrer an die B500 zu verlegen. Angesichts der Lärmbelastung durch die B500 hat man im Bebauungsplan passive Schallschutzmaßnahmen vorgesehen. Hingegen erwartet die Stadt für die an das Planungsgebiet angrenzende Bebauung, dass der Verkehrslärm sogar abnehmen werde, da die Neubebauung für eine bessere Abschirmung sorgen könne.

