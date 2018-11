Opernklänge zum Start in den Advent

(sre) - Für viele Baden-Badener gehört dieses Ereignis unumstößlich zur Adventszeit: das traditionelle Konzert der Philharmonie zugunsten der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude". Denn wer dieses Benefizkonzert besucht, wird nicht nur garantiert mit einem besonderen musikalischen Hochgenuss belohnt, sondern tut gleichzeitig noch etwas für den sozialen Zusammenhalt in der Kurstadt. Mit der BT-Aktion werden schließlich seit Jahrzehnten Baden-Badener in Not unterstützt - und der Erlös aus der Veranstaltung kommt in voller Höhe genau dieser Aktion zugute.

In diesem Jahr hat sich die Philharmonie zusammengetan mit einem weiteren treuen Unterstützer der Aktion: dem Baden-Badener Stiftskirchen-Chor unter Leitung von Uwe Serr, der normalerweise ein nicht minder beliebtes Konzert im Gotteshaus beisteuert. Statt der gewohnten Kirchenmusik bieten die Sänger und Sängerinnen diesmal zusammen mit Solisten der Opern-Akademie, den Päda Voices sowie den Musikern der Philharmonie ein pralles Programm aus bekannten Opern, in denen Chöre auftreten. Die Proben, in die auch interessierte Neueinsteiger als Verstärkung für den Chor eingebunden wurden, laufen bereits seit Monaten auf Hochtouren.

Die Zuhörer erwartet am Sonntag, 2.Dezember, 16 Uhr, ein kurzweiliges, schwungvolles Programm. Freuen kann man sich beispielsweise auf Georges Bizets "Carmen" und Giuseppe Verdis Zigeunerchor. Grund genug, sich für diesen besonderen Höhepunkt zum Start in den Advent so schnell wie möglich Karten zu sichern. Der Vorverkauf für das Konzert hat jetzt begonnen. Tickets für 25 Euro gibt es unter anderem in der BT-Geschäftsstelle in Baden-Baden, geöffnet montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8bis 12.30Uhr und von 14 bis 17Uhr sowie mittwochs von 8bis 13 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr.