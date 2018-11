Vier Entwürfe fürs Zollamt-Areal

Baden-Baden - Das Areal des ehemaligen Zollamts gegenüber dem Bahnhof in Oos wird bald sein Gesicht verändern. Die Stadtverwaltung hat kürzlich vier Architekturbüros damit beauftragt, Entwürfe für eine neue Bebauung des Geländes vorzulegen. Ende Februar rechnet man im Rathaus mit Ergebnissen. Man habe den Weg einer "Mehrfachbeauftragung" gewählt, sagte Bürgermeister Alexander Uhlig auf BT-Nachfrage. Die Fachleute sollen Entwürfe vorlegen, die die bauliche Ausnutzbarkeit des Geländes zeigen. Geplant seien Gebäude mit überwiegend gewerblicher Nutzung, so Uhlig. Die neuen Gebäude, die von der Stadt-Baugesellschaft GSE errichtet werden sollen (wir berichteten), sollen laut Auftragsvergabe einen harmonischen Übergang zwischen dem Bahnhof und der Gründerzeitarchitektur des Ooser Dorfkerns schaffen. Dabei sei eine Orientierung bei Fläche und Höhe der Neubauten an der umgebenden Bebauung einzuhalten. Konkret wird den Architekten in der Ausschreibung empfohlen, höchstens dreigeschossige Gebäude vorzusehen.

Nach langen und zähen Verhandlungen mit dem Bundesamt für Immobilienmanagement war das Zollamt im April vergangenen Jahres aus dem Gebäude in der Ooser Bahnhofsstraße auf das Gelände des Baden-Airparks gezogen. Das ehemalige Gebäude, ein schmuckloser, roséfarbener Containerbau, steht nun leer und soll nach dem Willen der Stadtverwaltung abgerissen werden. "Der Bereich vor dem Bahnhof soll einfach aufgewertet werden, freundlicher, mit weniger dunklen Ecken, um so auch die Sicherheit zu erhöhen", hatte GSE-Chef Alexander Wieland im vergangenen Jahr bei einem Ortsrundgang als Ziel erklärt. Mehrere Neubauten und eine Freifläche in überschaubarer Größe sollten entstehen. Man hoffe darauf, an dieser Stelle eine Cafeteria unterzubringen, hieß es damals.

Wenn im Februar die Entwürfe vorliegen, wird eine Jury entscheiden, welche Planung die passende ist. Danach wird wohl ein Bebauungsplan für das Areal aufgestellt.