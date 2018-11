Magische Momente und tolle Überraschungen Von Veruschka Rechel Baden-Baden - Glitzernde Pailletten, funkelnde Kristalle, hochkarätige Tanz-Darbietungen: Auch die 24. Auflage der Welttanz-Gala im Bénazetsaal des Kurhauses war in jeder Beziehung eine glanzvolle Veranstaltung. Wer glaubte, es könne nach so vielen Jahren keine Überraschungen mehr geben, musste sich eines Besseren belehren lassen. Innerhalb von mehr als zwei Stunden bot die Crème de la Crème der internationalen Tanzsportszene ein Highlight nach dem anderen. "Diese Mischung aus Kür und Show ohne Wettkampfdruck mit den unterschiedlichsten Facetten in Perfektion ist einzigartig auf der ganzen Welt", schwärmte ein Baden-Badener Stammgast seit der ersten Stunde. In der Tat schrieb die Baden-Baden Events im restlos ausverkauftem Saal mit der Kombination aus exklusivem Gala-Ball und faszinierenden Shows von Weltmeisterpaaren und -formationen der aktuellen Tanzszene die Fortsetzung ihrer Erfolgsstory. Dazu trug auch Markus Brock bei, beliebter und bekannter Moderator der Veranstaltung von Anfang an. Er führte gewohnt souverän und galant durch den Abend und lieferte mit Kurz-Interviews interessante Blicke hinter die Kulissen der Tanzsportler. Zum Beispiel entlockte er Andrea und Sara Ghigiarelli aus Italien, dass sie seit ihrer frühen Kindheit zusammen tanzen und nie einen anderen Partner hatten, was absolut außergewöhnlich ist in der Welt des Tanzsports. Als sechsfache Standard-Europameister in Folge bewiesen sie unter anderem mit einem Tango zum Dahinschmelzen, wohin es mit Talent, eisernem Willen und unermüdlichem Einsatz führen kann. Nachdem Markus Brock gewohnt humorvoll und launig die Gäste begrüßt hatte, wurden sie von Silvio Dalla Brida und seinem Ballorchester zur ersten Publikumstanzrunde eingeladen. Auch er ist kein Unbekannter, begleitete in seiner langjährigen Laufbahn schon Sänger wie Vico Torriani, Caterina Valente und Andrea Bocelli. Ein Beweis dafür, dass er die ganze Bandbreite der Musik draufhat. Zur Eröffnung der Show zeigte die Latein-Kinderformation der Tanzschule Gutmann aus Freiburg, dass man bereits im blutjungen Alter Erstaunliches auf dem Parkett leisten kann. Die Besucher erlebten die zehnfachen Weltmeister der A-Formation Standard des BTSC Braunschweig und die amtierenden Weltmeister der Rock'n'Roll-Formation aus Anzing. Letztere demonstrierten, warum sie 2017 die neun Jahre währende Dominanz der russischen Mannschaften bei den Weltmeisterschaften der Rock'n'Roll-Formationen beendet haben. Auch in der Kurstadt sprang der Funke zum Publikum über, und mit ihren akrobatischen Salti und Überschlägen brachten sie den ehrwürdigen Bénazetsaal zum Toben. Aus Schweden kamen die international erfolgreichen Lindy Hopper Bianca Locatelli und Nils Andrén. Mit ihrem Lindy Hop, dem ursprünglichen Swing-Tanz aus den 1930er Jahren in den großen Ballsälen New Yorks, ließen sie zunächst alle Nachläufer-Tänze vergessen. Doch bei ihrem Boogie Woogie kam die Erinnerung unweigerlich zurück. Ebenso wie bei dem temperamentvollen Jive des Meisterpaares Timur Imametdinov und Nina Bezzubova, das erst kürzlich für Deutschland bei der Latein-Weltmeisterschaft den dritten Rang erreichte. Der fünffachen Weltmeister-Showformation Ragazzi aus Limburg an der Lahn, weltweit bekannt für ihre spektakulären und innovativen Shows, gelang es ebenfalls in Baden-Baden, die Gäste zu begeistern. Eine Weltpremiere bot die Formationsgemeinschaft (FG) Aachen-Düsseldorf, Tänzer in der 1. Bundesliga, mit ihrer neuen Latein-Show. Komplettiert wurde das Feld von den Weltmeister-Junioren im Stepptanz, den Penguin Tappers aus Hemsbach. Für die Tango Argentino-Europameister Kirill Parshakov und Anna Gudyno, die wegen einer Verletzung absagen mussten, waren kurzfristig Roman Karachevtsev und Ekaterina Tsybrova eingesprungen. Aber die Baden-Baden Events wäre nicht die, die man kennt, wenn sie es nicht geschafft hätte, über Nacht einen Ersatz zu finden, der gleichermaßen magische Momente bei der Gala garantierte.

