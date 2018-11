"Selbstrettung" bei Brand in Bergbahnwagen Von Henning Zorn Baden-Baden - Bei der umfassenden Erneuerung und Ertüchtigung der Merkurbahn-Anlage für fast acht Millionen Euro, die im nächsten Jahr beginnen soll, müssen unter anderem auch etliche Anforderungen der Feuerwehr sowie des Forst- und des Umweltamtes beachtet werden. Dies wurde vom Gemeinderat jetzt einstimmig gebilligt. Die Uhr tickt. Im nächsten Jahr sollen die Arbeiten an der Bergbahn, die neben der Modernisierung der Seilbahn-Technik - unter anderem mit der Anschaffung neuer Wagen - auch den barrierefreien Umbau von Berg- und Talstation beinhalten, über die Bühne gehen. Dabei spricht auch die Baden-Badener Feuerwehr mit ihren Sicherheitsanforderungen ein Wörtchen mit. Sie verlangt zum Beispiel, dass die Bergbahnwagen bei einer automatischen Brandmeldung in der Tal- oder Bergstation auf der Strecke stehenbleiben, damit die Fahrgäste nicht in die möglichen Gefahrenbereiche gebracht werden. Auch bei einer Brandmeldung aus einem der Wagen sollen diese sofort stoppen und dürfen keineswegs in die Tal- oder Bergstation einfahren, schreibt der stellvertretende Baden-Badener Feuerwehr-Kommandant Friedrich Tannenberg in seiner Stellungnahme. Da sei eine "Selbstrettung" der Passagiere aus dem Bergbahnwagen sicherer. Es bestehe auch die Gefahr, dass die brennende Bergbahn noch eine Station entzünden könne. Außerdem habe die Feuerwehr bei diversen Einsätzen im Bergbahnbereich keine brauchbare Funkverbindung zwischen Einsatzleitung und Einsatzkräften herstellen können. Nötig sei daher zum Beispiel eine Gebäudefunkanlage. Bei den Stellungnahmen von Forst- und Umweltamt gibt es viele Parallelen. Grundsätzlich, so heißt es darin, seien die Baumaßnahmen im Landschaftsschutzgebiet vertretbar, die Eingriffe in Landschaftsbild, Boden und Biotope hätten eher geringen Umfang. An der Talstation der Merkurbahn soll die Barrierefreiheit durch eine Rampe hergestellt werden, die Bergstation wird durch einen Anbau für einen Aufzug erweitert. Die Behörden gehen davon aus, dass dies keine Auswirkungen auf den "Landschaftsanblick" hat. "Zwingend" gefordert wird aber die Errichtung von Bauzäunen zum Schutz des Wald- und Gehölzbestandes vor Eingriffen bei den Bauarbeiten. Bei größeren Verglasungen wird die Verwendung von speziellem Vogelschutzglas verlangt. Bei diesem Glas reflektiert eine Spezialschicht UV-Licht, das für Vögel erkennbar ist. Damit soll verhindert werden, dass Vögel mit zuweilen tödlicher Wucht gegen die Scheiben fliegen. Das Aufkleben von Vogelsilhouetten allein, so heißt es in der Stellungnahme des Forstamts, reiche hier nicht aus. Besonders im Blickpunkt stehen bei den Baumaßnahmen an der Merkurbahntrasse auch die Zauneidechsen, denn an der ehemaligen Mittelstation befindet sich vermutlich ein spezieller Lebensraum für diese Reptilien. Darum wurde in einem angrenzenden Böschungsbereich ein Ersatzhabitat für diese Tiere angelegt. So müssen im Bereich der Mittelstation nun vor Baubeginn die eventuell infrage kommenden Flächen auf Vorkommen von Zauneidechsen untersucht werden. Die Tiere sind dann von einem Sachverständigen aufzusammeln und in die Ersatzhabitate zu bringen.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Viele Bürger stimmen ab Baden-Baden (red) - Die Abstimmung zur Gestaltung der Merkur-Bergbahn erfreut sich großer Beliebtheit. Mehr als 3.000 Bürger haben seit ende Juni bereits abgestimmt. Zur Auswahl stehen die Stilrichtungen historisch, klassisch sowie zeitgemäß (Foto: Stadtwerke). » Weitersagen (red) - Die Abstimmung zur Gestaltung der Merkur-Bergbahn erfreut sich großer Beliebtheit. Mehr als 3.000 Bürger haben seit ende Juni bereits abgestimmt. Zur Auswahl stehen die Stilrichtungen historisch, klassisch sowie zeitgemäß (Foto: Stadtwerke). » - Mehr Davos

Heilklima und prächtige Berge Davos (red) - Was Davos und Klosters, die Graubündener Nobelkurorte, vor allem attraktiv macht, sind - im Sommer wie im Winter - die majestätische Bergwelt und das Höhenklima. Die weltberühmten Luftkurorte faszinieren seit 100 Jahren ihre Gäste - und das hält bis heute an (Foto: bodo). » Weitersagen (red) - Was Davos und Klosters, die Graubündener Nobelkurorte, vor allem attraktiv macht, sind - im Sommer wie im Winter - die majestätische Bergwelt und das Höhenklima. Die weltberühmten Luftkurorte faszinieren seit 100 Jahren ihre Gäste - und das hält bis heute an (Foto: bodo). » - Mehr