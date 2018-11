Eintauchen in Wechselbad der Gefühle

- In der komödiantischen Inszenierung von Benjamin Hille des Stückes "Herzsprünge", die am kommenden Samstag, 10. September, im Theater Baden-Baden Premiere hat, entspinnt sich neben einem klassischen Ödipus-Konflikt auch noch das Hamlet-Motiv des heimgekehrten Sohnes, der an der Seite der Mutter einen neuen Mann vorfindet. In der Matinee am Sonntagmorgen konnten die Besucher schon mal vorab eintauchen in das Wechselbad der Gefühle, das diese Situation bei allen Beteiligten auslöst.

Das Stück des hier eher unbekannten Autors Terence Rattigan spielt im London des Jahres 1944. Olivia (Nadine Kettler), Witwe eines mäßig erfolgreichen Zahnarztes aus der unteren Mittelschicht, lernt in Rüstungsexporteur John (Sebastian Mirow) eine neue große Liebe kennen, die auf Gegenseitigkeit beruht. Sein immenser Reichtum ermöglicht puren Lebensgenuss, was den Gefühlen beider durchaus zuträglich ist, wenn er auch nicht die Hauptrolle spielt. Mitten in die Vorbereitungen zu einer illustren Dinnerparty platzt ihr Sohn Michael (Simon Mazouri), der drei Jahre in Kanada gelebt hatte. Weder weiß er etwas vo n dem neuen Partner seiner Mutter, noch hat sie ihren John auf den Sprössling vorbereitet. Allein dessen Alter zu erfahren, erweist sich für John als ein Akt der Forschung. Michael hat sich in Kanada politisch engagiert und kämpft als Antifaschist für seine sozialistischen Ideale.

Da sieht er in dem Rüstungsexporteur aus dem genau entgegengesetzten politischen Lager einen üblen Reaktionär, und auch die Mutter steht für ihn jetzt auf der falschen Seite des Kampfes. Sie befindet sich in einem Loyalitätskonflikt, will die Dramatik und die sich zuspitzende Krise nicht sehen nach dem Motto "das wird sich schon regeln". Mit der Forderung Johns, selbst für eine Lösung zu sorgen, tut sie sich schwer, kann sie doch ihren Sohn nicht loslassen.

"Herzsprünge" ist eigentlich zusammengesetzt aus zwei Stücken, wobei das erste "Less than kind" eine komödiantische Variation des Hamlet-Themas darstellt. Die Figur des John soll darin laut Chefdramaturgin Kekke Schmidt nach Churchills Minister für Flugzeugproduktion geformt sein, während Sohn Michael autobiografische Züge des Autors aufweise.

Als Diplomatensohn gehörte Terence Rattigan der besseren Gesellschaft an, die er samt den vielen Affären des Vaters und dadurch bedingter Streitereien mit der Mutter häufig in seinen Gesellschaftskomödien verarbeitete. Der Vater stellte hohe berufliche Anforderungen an den Sohn, die Mutter tat das Gleiche auf emotionaler Ebene. So flüchtete sich Rattigan, der zu seiner Zeit seine Homosexualität nicht offen ausleben durfte, in die Parallelwelt der Bühnenautoren und schrieb rund 20 erfolgreiche Theaterstücke und viele Drehbücher.

Laut Regisseur Benjamin Hille, der am hiesigen Theater erstmals inszeniert, aber schon 2013 als ausgebildeter Schauspieler im TiK auf der Bühne stand, gibt es in dem Stück dank der geschliffenen Dialoge und witziger Pointen trotz des ernsten Hintergrunds viel zu lachen. Für Bühne und Kostüme zeichnen Leonie Mohr und Hannes Hartmann verantwortlich, mit denen Hille schon seit sechs Jahren eng zusammenarbeitet. Dabei wird der Prunk des Theaters mit einbezogen und viel auf der Vorbühne gespielt, doch es gibt auch noch eine zweite Dimension im Untergrund, wie Hille bisher nur andeutet.