256 Poker-Faces - Xero gewinnt Von Veruschka Rechel Baden-Baden - Diffuses Licht, die Luft vom Zigarettenqualm zum Schneiden dick. Männer aller Gesellschaftsschichten sitzen im Hinterzimmer einer Kneipe zusammen. So wurde Pokern in den amerikanischen Gangsterfilmen der 20er, 30er Jahre dargestellt. Doch das hat sich schon lange geändert. Heute wird ganz offiziell gepokert, denn das einst verrufene Kartenspiel hat es mittlerweile zu großer Popularität gebracht. Jetzt ermittelten die baden-württembergischen Spielbanken zum zehnten Mal den offiziellen Landesmeister im Poker. "Noch nie pokerten so viele Spieler um so viel Preisgeld wie in diesem Jahr", sagte Turnierleiter Peter Engelbert erfreut. Seit der Premiere 2009 hat sich die Anzahl der Teilnehmer mehr als verdoppelt. Von insgesamt 256 Poker-Faces qualifizierten sich 130 für das dreitägige Finale im Baden-Badener Casino, darunter vier Frauen. Mit einem Royal Flush oder auch nur einem gekonnten Bluff wurde um den Titel und das Preisgeld von insgesamt 333 000 Euro gekämpft. Es setzte sich aus den Buy-Ins (Startgebühren) und den Re-Entrys (Möglichkeit für einen in der Anfangsphase ausgeschiedenen Spieler, sich erneut einzukaufen) zusammen. Auch ein reines Männerspiel ist Poker schon lange nicht mehr. Der Boom zu Beginn des Jahrtausends führte nicht nur dazu, dass sich dieses Spiel zunehmend in der Gesellschaft etablierte, sondern es trauten sich auch immer mehr Frauen an die Pokertische. Ihr Vorteil: Wenn Männer eingefahrene Geschlechterrollen haben, können sie schnell von raffinierten Frauen hinters Licht geführt werden. "Wir werden oft von den Männern unterschätzt, weil sie glauben, dass Frauen mehr auf Nummer sicher gehen und deshalb nicht bluffen", erklärte Elena Bickert. Die Berufssoldatin hatte es bis zum Finaltag geschafft und musste kurz vor Preisgeld unglücklich ausscheiden, wie es im Fachjargon heißt. Zum Pokern gehört eben auch Glück, was sie dafür im Oktober hatte, als sie die "World Series of Poker ladies champions" gewann. Poker sei eines der interessantesten Kartenspiele "und zusammen mit Black Jack das beliebteste Spiel in unseren drei Spielbanken", bestätigte Geschäftsführer Otto Wulferding von der Spielbanken-Gesellschaft. Die am häufigsten gespielte Variante ist Texas Hold'em, wie sie auch bei den Landesmeisterschaften gespielt wurde, in diesem Fall No Limit nach dem Freeze Out-System. Das heißt, es gibt kein Limit beim Einsatz, und an den Tischen wird solange gespielt, bis nur noch der Sieger übrigbleibt. Das war der 27-jährige Xero (aus Datenschutzgründen wird nur der Spitzname genannt) aus der Nähe von Bad Herrenberg. Er durfte sich über ein Preisgeld in Höhe von 39 000 Euro freuen. Insgesamt erhielten 32 Spieler ein Preisgeld ausbezahlt.

