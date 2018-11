Abenteuerliche Reise auf zwei Rädern Baden-Baden (co) - Es roch am Samstagmorgen ein wenig nach Benzin am Eingang zum Kinosaal 8 im Cineplex-Kino. Kein Wunder, hatten doch Freunde der Kreidler I.G. Ortenau dort und vor dem Kino Mofas geparkt, um der Vorstellung der brandneuen Filmkomödie "25 km/h" das nötige Flair zu verleihen. (co) - Es roch am Samstagmorgen ein wenig nach Benzin am Eingang zum Kinosaal 8 im Cineplex-Kino. Kein Wunder, hatten doch Freunde der Kreidler I.G. Ortenau dort und vor dem Kino Mofas geparkt, um der Vorstellung der brandneuen Filmkomödie "25 km/h" das nötige Flair zu verleihen. Das herrlich spritzige Roadmovie wurde im vergangenen Sommer an insgesamt 37 Tagen abgedreht, wobei etliche Szenen im Schwarzwald, dem Murgtal, am Rhein oder in der Ortenau aufgenommen wurden. Der Kinosaal war fast bis auf den letzten Platz besetzt, viele Statisten wollten als Zuschauer sehen, was aus "ihren" Einstellungen geworden ist. Regisseur Markus Goller und Drehbuchautor Oliver Ziegenbalg stellten sich im Anschluss an die Vorführung den zahlreichen Fragen der Besucher. In dem bereits mehrfach ausgezeichneten Streifen treffen die beiden Hauptdarsteller, die ungleichen Brüder Christian (Lars Eidinger) und Georg (Bjarne Mädel), nach vielen Jahren ohne Kontakt erstmals wieder bei der Beerdigung des Vaters aufeinander. Am offenen Grab setzt es erstmal Prügel für Manager Christian, dessen Verspätung Bauer Georg sehr übel nimmt. Nach zähem Ringen nähern sie sich dann doch einander an, und nach einem Rückblick in alte Zeiten und der Entdeckung ihrer geplanten Mofareise als 15-Jährige auf der Unterseite der Tischtennisplatte starten sie noch in der Nacht ihr damals nicht umgesetztes Abenteuer. In schwarzen Anzügen und weißen Hemden beginnen sie noch reichlich alkoholisiert ihren Trip quer durch Deutschland, der mit einigen nächtlichen Runden um den Marktplatzbrunnen in Gernsbach seinen Auftakt nimmt. Der Kater am anderen Morgen wird mit einem opulenten Frühstück auf der Bühlerhöhe weggefegt. Es geht durch die Weinberge nach Gengenbach, wo die beiden eine Stepptanznummer beim Weinfest hinlegen, bei ihrer Damenwahl im Whirlpool dann aber nicht wirklich den Joker ziehen. Über die Rheinbrücke Wintersdorf juckeln sie weiter, mal die erste rechts, dann die zweite links, ganz nach Gusto und nur mit dem groben Ziel Ostsee. Durch zwei Tramper landen sie beim Wurzelfest "Back to the Roots" in Paderborn, fahren im strömenden Regen durch den Wald und hüpfen von einem Floß immer wieder in den idyllischen, aber eiskalten Bergsee, der sie fast schon erstarren ließ, wie Regisseur Markus Goller verriet. Auf Betreiben von Georg suchen sie Christians Sohn in Berlin auf, vor dessen Geburt er sich aus dem Staub machte, und erleben ein haarsträubendes Abenteuer, ausgelöst durch ein von beiden angezetteltes Tischtennisduell mit einem echten Fiesling. Allein diese Aufnahmen, die völlig ungewöhnlich 24 Stunden in Anspruch nahmen, sind vom Perspektivwechsel her fantastisch gedreht. Sie klauen ihre verzockten Mofas wieder und werden auf ihrer Flucht von einem Bogenschützen verfolgt, was sie zu einem halsbrecherischen Sprung über eine Steilwand zwingt, eine grandiose Szene für Zuschauer und Stuntmen. Von dem fünf Millionen Euro teuren Roadmovie, das von witzigen Dialogen, persönlicher Annäherung und großer Abenteuerlust geprägt ist, bleibt der Zuschauer bis zuletzt gefesselt. Dann taucht jeder wieder in seine Welt ein, doch deutlich mutiger als zuvor: Christian stellt sich seinem Sohn, Georg lädt endlich seine seit 30 Jahren Angebetete zur Fahrt auf der Zündapp ein.

