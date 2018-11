Menschenkenntnis und Feingefühl sind gefragt

Dazu gehört die "Amicale Internationale des Sous Directeurs et Chefs de Réception des Grand Hôtels" (AICR), eine der weltweit bedeutendsten Vereinigungen junger Rezeptionisten, deren Hauptanliegen die Förderung junger Mitarbeiter im Bereich des Front Office ist. Die klassische Einstiegsposition am Empfang nach einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung ist die des Rezeptionisten, international auch Front Office Clerk genannt. Dieser Mitarbeiter ist in einem Hotel unter anderem verantwortlich für den Check-in und -out sowie Anlaufstelle für Gäste, Lieferanten und Kollegen, die eine freundliche und kompetente Auskunft wünschen. Klingt einfach, erfordert aber neben einer abgeschlossenen Berufsausbildung als Hotelfachkraft eine gute Menschenkenntnis, Sprachtalent sowie viel Feingefühl.

Deshalb ist der "Rezeptionist des Jahres" eine der wichtigsten Veranstaltungen des AICR, die in diesem Jahr im Brenners stattfand. Dabei mussten sich zehn Kandidaten aus namhaften Mitglieder-Hotels des AICR wie dem Schlosshotel Park Consul in Heidenheim oder dem Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski in München vor einer sechsköpfigen Jury in einer schriftlichen und praktischen Prüfung behaupten.

Zu den Juroren gehörte Cornelia Mellinghoff, Rezeptionistin des Jahres 2017, damals Mitarbeiterin im Brenners Parkhotel & Spa. Das betrachteten viele als besonderen Glücksfall, denn üblicherweise findet in dem jeweiligen "Gewinner-Hotel" im darauffolgenden Jahr die Wahl statt. "Das Brenners hat es verstanden, die Wichtigkeit und Bedeutung eines solchen Wettbewerbs zu verinnerlichen, ohne Mitbewerbern in den Rücken zu fallen", erkannte Raimund Schied, Manager des Navigare NSB-Hotels in Buxtehude, neidlos an.

Diesjähriger Sieger wurde Marshal Lewakabessy vom Berlin Marriot Hotel. Er wird im Rahmen des alljährlichen AICR Kongresses im Januar 2019 in London mit den anderen Siegern der nationalen Vorentscheide zusammenkommen und dort erneut sein Können unter Beweis stellen dürfen. Miriam Ziemer, Präsidentin von AICR, und AICR-Vizepräsident Arian Röhrle ehrten außerdem Tessa Dittmann (zweiter Platz) vom Mandarin Oriental Munich sowie Vanessa Leekes (dritter Platz) von der Villa Kennedy in Frankfurt.