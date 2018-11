Yburgstraße: An Vollsperrung führt kein Weg vorbei

Wie berichtet, soll die Yburgstraße ab Ende März 2019 in drei, jeweils etwa ein Jahr dauernden Bauabschnitten saniert, die Bachmauer bis unter die Bachsohle ertüchtigt, das Geländer erneuert, sollen neue Leitungen verlegt und die Hausanschlüsse auf den neuesten Stand gebracht werden.

Warum diese Arbeiten nicht bei einer nur einseitigen Straßensperre gemacht werden können, erklärte der Planer unter anderem mit neuen Sicherheitsvorschriften für die Bauarbeiter, die angesichts der stellenweise nur wenig mehr als sechs Meter breiten Straße nicht eingehalten werden könnten. Denn neben einem Fußweg (1,50 Meter) und der einspurigen Straße (Mindestfahrtenbreite von 2,75 Meter) werde ja auch Raum zum Arbeiten benötigt. Hinzu komme, dass der zu erneuernde Regenwasserkanal teilweise fast mitten in der Straße verlaufe. Und der für die Mauersanierung notwendige Bagger müsse mit Blick auf die Standsicherheit einen gewissen Abstand zur Mauer haben. "Da bleibt kein Platz für den Verkehr", so Mercsanits, allenfalls für einen Fußgängernotweg.

Die Umleitung erfolgt laut Planer von Neuweier über die Buchgasse zur K 9606 (Umweger Straße) bis zur Klosterbergstraße, L 84a, Steinbacher Straße und Grabenstraße mit begleitenden Park- und Halteverboten und Geschwindigkeitsbeschränkungen. Die Winterseite sei keine Umleitungsstrecke. Die Bushaltestelle Sportschule/Schwimmbad entfällt. Die Feuerwehr war vor Ort gewesen und werde im Notfall die Yburgstraße über die sogenannte Winterseite, die Straße südlich des Steinbachs, und so weit möglich von Norden her anfahren. Aus Sicherheitsgründen dürften deshalb die Baugruben höchsten 15 Meter lang sein, erklärte der Ingenieur, damit die Wehr mit ihrer Leiter in Notfällen noch an die Häuser herankomme.

Bis ins Detail geplant sei bisher nur der Bauabschnitt I, so der Fachmann. Dieser reiche von der Häfnergasse bis zur Hausnummer 67. Der Gehweg an der Häfnergasse werde aber erst später in Angriff genommen, da man die Gasse und die gegenüberliegende Brücke so lange wie möglich befahrbar lassen wolle. Gespräche mit dem Unternehmer, der den Zuschlag für die Baumaßnahme erhalten werde, und mit Anliegern und Gewerbebetrieben bezüglich Zeitdruck, Hinweisschildern und Parkplätzen würden noch geführt. Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner dankte Klemens Mercsanits für die ausführliche, abgewogene Darstellung. Er habe sich viele Gedanken gemacht und sei auf die Befürchtungen der Bevölkerung eingegangen.

Ortschafträtin Gabriele Hippler (SPD) wollte wissen, ob mit der Nachbarstadt Bühl über die im kommenden Jahr geplante Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Eisental wegen Straßensanierungsarbeiten gesprochen worden sei. Silke Gerth von der Abteilung Verkehrsregelung und Überwachung sagte zu, sich darum zu kümmern. Der Planer habe "überzeugend dargelegt", sagte Klaus Bloedt Werner (CDU), warum das Vorhaben nur so durchzuführen sei. Er wies darauf hin, dass die Bauarbeiten an den Parkplätzen der Sportschule nicht parallel durchgeführt werden dürften. Und er erwartete eine großzügige Beschilderung seitens der Stadtverwaltung auf die von der Sperrung betroffenen Betriebe. Bauferien, teilte der Planer auf eine Frage von Michael Velten (Grüne) mit, gebe es lediglich vom 21. Dezember 2019 bis zum 13. Januar 2020. Und auf die Frage von Martin Ziegler (Freie Wähler), dass im Sommer ab 7 Uhr und im Winter ab 8 Uhr neun Stunden lang gearbeitet werde.

Günter Seifermann (Grüne) hielt eine baldige Bürgerinformation für notwendig. Und er wies auf die sich möglicherweise verstärkenden Verkehrsprobleme in der Sommerstraße im Zuge der Sperrung hin. Sein Fraktionskollege Michael Velten forderte, auch mit Blick auf die Lieferanten des Raiffeisenmarktes, "rigoros durchzugreifen" und die Sommerstraße freizuhalten. Der Ortsvorsteher bat Silke Gerth, in der Zeit der Baustelle dort besonders präsent zu sein.

Bürger sehen Probleme beim Gegenverkehr Zudem brachte Seifermann einen Pendelverkehr ins Gespräch. Er werde das mit der Baden-Baden-Linie diskutieren, sagte Rolf Basse vom Fachgebiet Tiefbau. Barbara Nießen (Grüne) bat um frühzeitige Information über die Sperrung mittels Schilder für den Schwerlastverkehr. Rolf Basse gab zu bedenken, dass dies Touristen abschrecken könne, das Rebland zu besuchen. Zwei Bürger gaben ihrer Besorgnis Ausdruck, dass es bei Gegenverkehr auf der Umleitungsstrecke Probleme geben könne. Bisher kämen Bus und Müllfahrzeug auch aneinander vorbei, erklärte Silke Gerth.