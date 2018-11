Mixen für die Meisterschaft Von Veruschka Rechel Baden-Baden - Geschüttelt oder gerührt? Das ist seit James Bond die Frage aller Fragen, wenn es um die richtige Zubereitung eines Martinis geht. Auch wenn Schütteln deutlich effektvoller ist, gibt es klare Regeln: Cocktails, die Sahne, Saft oder trübe Zutaten enthalten, werden mit wenig Eis im Shaker geschüttelt. Cocktails mit klaren Zutaten rührt man mit einem langstieligen Barlöffel im Rührglas und seiht den Inhalt dann in ein Trinkglas. Doch das Können eines Barmanns oder einer Barfrau beinhaltet mehr als das Rühren und Schütteln von Getränken. Das zeigte sich bei der 34. Deutschen Cocktailmeisterschaft (DCM), zu der jedes Jahr die Deutsche Barkeeper-Union (DBU) einlädt und die dieses Mal im Hotel Roomers in Baden-Baden stattfand. Drei Tage lang traten 28 talentierte Barmänner und -frauen aus der ganzen Bundesrepublik gegeneinander an und zeigten, was sie drauf haben. Um vor der vierköpfigen Jury bestehen zu können, waren bei den Teilnehmern unter anderem Getränke- und Warenkunde gefragt, Sprach- u nd Beratungstalent, innovatives Denken und nicht zuletzt eine offene, natürliche Ausstrahlung. Grundsätzlich können gute Drinks nur von guten Barkeepern gemacht werden: "Heutzutage ist mehr Individualität gefragt. Es gibt keinen Top Bartender, der keine eigenen Kreationen anbietet", betonte DBU-Vizepräsident Alexander Kreft. Früher habe man gerne mit viel Säften gemixt und so den Eigengeschmack der Basisspirituosen verdeckt. Heute bekenne man sich zu dem Charakter des tragenden Produkts, man gebe den Spirituosen mehr Gewicht und achte insgesamt mehr auf die Ausgewogenheit der verschiedenen Komponenten. Außerhalb der Wettkämpfe wurde das Fachwissen aller Titelanwärter in anspruchsvollen Seminaren erweitert. So ging Jan Scheidsteger, Unternehmensberater in der Gastronomie, der Frage nach: Wann macht es Sinn, einen Trend frühzeitig zu berücksichtigen und wann nicht? Alexander Kreft gab die Antwort: "Ein guter Barkeeper lässt sich von Trends zwar inspirieren, aber nicht von seiner Philosophie abbringen." Außer, es seien ganz gravierende Veränderungen wie zum Beispiel: "Früher trank man bestimmte Spirituosen wie Jägermeister oder Linie Aquavit nur pur, heute werden sie als Zutat geschätzt." Vier Teilnehmer hatten es ins Finale geschafft und mussten unter anderem ihren selbst kreierten Drink auf der Bühne präsentieren. Der Gewinner durfte sich über eine individuelle Bildungsreise freuen, bei der es um das Rühren, Schütteln und Kreieren von Drinks in anderen Ländern geht.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben