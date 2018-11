Der Heel-Lauf soll Leben ins Stadtzentrum bringen Von Sarah Reith Baden-Baden - Geht es nach dem Willen der Verwaltung, soll der Heel-Lauf künftig in die Baden-Badener Innenstadt führen. Darüber soll in der kommenden Woche der gemeinderätliche Hauptausschuss entscheide n. Wie bereits berichtet, war im Zusammenhang mit der Diskussion um eine Belebung des Stadtzentrums die Idee aufgekommen, beim Heel-Lauf die Innenstadt einzubeziehen. Das stieß bei dem Unternehmen auf offene Ohren. Nun sollen die Mitglieder des Hauptausschusses sich mit den Details beschäftigen. Wie aus den Unterlagen für die Sitzung hervorgeht, sind für den Lauf 2019 der Start am Betriebsgelände von Heel in Oos und der Zieleinlauf am Goetheplatz vor dem Theater gewünscht. Der Abschluss der Veranstaltung mit Siegerehrung soll vor dem Kurhaus stattfinden. Dafür gibt es schon eine Zusage von der Bäder- und Kurverwaltung, die für das Gelände und die Kurmuschel verantwortlich ist. Als Termin ist Freitag, 28. Juni 2019, geplant, der Start des Laufes soll um 19 Uhr sein. Die Streckenführung soll im Hauptausschuss vorgestellt werden. Heel-Geschäftsführer Ralph Schmidt betonte gestern auf BT-Nachfrage: "Ich freue mich, dass die Stadt großes Interesse daran zeigt, den Heel-Lauf mit uns zu einem Stadtlauf in Baden-Baden zu entwickeln." Nach einer intensiven Vorbereitungsphase in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten hoffe er nun auf eine Zustimmung der Stadträte. "Es ist wichtig, den Sport in die Stadt zu tragen, für Zuschauer und Läufer wäre die neue Strecke ein besonderes Erlebnis", sagte er. Zudem sei er überzeugt, "dass wir so noch mehr Menschen dazu bewegen können, etwas für ihre Gesundheit zu tun". Der Heel-Lauf führte bisher vom Gelände des Unternehmens durch Oos nach Sandweier und zurück. Der Haupt-Lauf erstreckt sich über zehn Kilometer Länge. Hinzu kommen weitere Läufe über kürzere Distanzen. Die Veranstaltung ist höchst beliebt: Zuletzt gab es einen Teilnehmerrekord mit rund 1 500 Sportlern.

