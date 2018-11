Suche nach Gold, Silber und Blei

Dazu hatte sich am Dienstagabend ein recht großes Auditorium eingefunden. Zuvor hatte der Vorsitzende des Arbeitskreises für Stadtgeschichte, Joachim Engert, den Referenten als "Eigengewächs" willkommen geheißen und neben Mitgliedern auch Gäste begrüßen können.

Sie wurden nicht enttäuscht. Kohler verstand es, entlang der Zeitläufe den Fokus auf Vergangenes zu richten, das man nie und nimmer hinter den Maueren oder besser unter dem Boden Baden-Badens vermutet hätte. Allein bei der Antwort auf bergbauliche Aktivitäten schon in der Römerzeit gab es einen eher skeptischen Blick des Referenten, der sich erstaunlich präzis in die Sachverhalte eingearbeitet hat und dies auch ansprechend zu präsentieren wusste.

Über 20 Bergbauorte

nachgewiesen So gab es im Verlaufe des Abends einen interessanten Querschnitt durch die im Dezember erscheinende Jahresschrift Aquae, die, so der Vorsitzende Engert in der regen Diskussion, "leider eine mittlerweile recht einsame Stimme im Konzert derer geworden ist, die sich zu dokumentieren bemühen, was ist und was war." Das stimme einerseits traurig, Vorträge wie dieser stifteten aber auch Hoffnung.

Und in der Tat, immer wieder von Fragen oder Diskussionsbeiträgen unterbrochen, zeichnete der Referent ein lebendiges Bild gerade im diesbezüglich recht regen 18., aber auch 19. Jahrhundert. Zuvor sprach der Referent von ersten Berichten aus dem Jahr 1527, als etwa am Friesenberg nach Gold, Silber und Blei nach der Genehmigung durch den Markgrafen gesucht werden durfte. Bald 200 Jahre später, so war weiter zu hören, gab es auch um die Yburg entsprechende Aktivitäten; hier wurde nach Achat gesucht. Und so nahm sich Kohler Gewann um Gewann vor, um die stolze Summe von über 20 nachgewiesenen Bergbauorten detailliert zu belegen, ob in den Stadtteilen Oos und Haueneberstein oder in Balg, wo es um den Abbau von Weißerde ging.

Ein eigenes Feld markierten die Berichte zu den Stollenanlagen auf dem Florentinerberg, vorgetrieben in der Regie des Erbauers der Schwarzwaldbahn, Robert Gerwig. Nicht fehlen durften in der Folge die geologischen Gegebenheiten beim Bau des Michaelstunnels, aber auch die nicht mehr verfolgten Uranvorkommen. "Vielleicht werden künftige Generationen darüber anders denken", so des Referenten nachdenkliches Fazit.